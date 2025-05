A Ragusa il Centro studi Rossitto “Ricordando Giuseppe Miccichè”

Condividi questo articolo?

Giovedì 8 maggio 2025 (ore 18.00), al Centro studi “Feliciano Rossitto” (Via Ettore Majorana, 5 – Ragusa), si terrà un incontro dal titolo “Ricordando Giuseppe Miccichè”.

L’iniziativa culturale, in memoria dello storico Giuseppe Miccichè, recentemente scomparso (10 gennaio 2025), sarà introdotta da Giorgio Chessari (presidente del Centro studi “Feliciano Rossitto”). Relazionerà il prof. Giuseppe Barone (professore emerito di Storia contemporanea Università di Catania) sul tema “Il contributo di Giuseppe Miccichè per la Storia della Sicilia. Movimenti popolari, ideologie, istituzioni”.

Seguiranno gli interventi di: Natalino Amodeo, Gianni Battaglia (regista), Gaetano Cascone, Grazia Dormiente, Antonella Giardina, Giuseppe Traina.

Nel 2002 aveva lasciato l’incarico di Presidente del Centro Studi Feliciano Rossitto, che ricopriva ininterrottamente dal 1981, data della costituzione dell’Associazione culturale, della quale egli è stato fondatore, costruttore e guida appassionata. Sotto la guida di Giuseppe Miccichè il Centro Studi F. Rossitto è diventato un punto di riferimento per chiunque sia stato interessato allo studio e alla ricerca.

Non è possibile enumerare tutte le iniziative con le quali ha dato impulso alla ricerca storica a partire da quelle promosse per fare conoscere la figura e l’opera di Feliciano Rossitto come uomo, dirigente politico, sindacalista. Importanti i convegni su “Cristianesimo e socialismo in Lucio Schirò”, “L’area degli Iblei tra le due guerre”, “Cinquant’anni di agricoltura in Sicilia”, “L’opera di Vann’Antò”, e tanti altri. Ed ancora i periodici: la rivista di cultura e politica “Pagine dal Sud” e gli “Annali”.