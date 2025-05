A Catania torna lo “Slow Food Day”: giornata di eventi, attività e i progetti dell’Associazione in tutta Italia

Condividi questo articolo?

Domenica 18 maggio dalle 10.00 alle 19.00 appuntamento a Catania, presso la cornice urbana del Mercato Metropolitano di Piazza Scammacca, per la grande festa di Slow Food Day.

La Condotta Slow Food di Catania, in sinergia con le condotte di Lentini e Ragusa, la Comunità Slow Food per la valorizzazione della Cicerchia degli Iblei, la Comunità Slow Food Ragusa per la valorizzazione dei prodotti da Forno, la Comunità di Modica per la tradizione del pane di casa e una rappresentanza dei Cuochi dell’Alleanza di Lentini e Catania si unisce alla grande festa dello Slow Food Day.