A Catania si conclude la V edizione del “Festival Chitarristico Internazionale Alirio Diaz”

Condividi questo articolo?

IL 10 E L’11 MAGGIO, AL “SACRO CUORE” DI CATANIA, SI CHIUDE IL V FESTIVAL CHITARRISTICO INTERNAZIONALE ALIRIO DIAZ CON I CONCERTI DI MARIA IVANA OLIVA E MARCO BATTAGLIA E DEL DUO ITALIA – AGRO’

Si avvia alla conclusione, nell’Auditorium Sacro Cuore di Catania, in via Milano 47, la 5^ edizione del “Festival Chitarristico internazionale Alirio Diaz”, diretta dal maestro Salvatore Daniele Pidone ed organizzata con la collaborazione del Centro culturale e teatrale Magma, della Fondazione Alirio Diaz e del Centro culturale e musicale Antonio Lauro di Santa Maria di Licodia.

Il Festival, che anche quest’anno ha reso omaggio al maestro Alirio Diaz, proporrà sabato 10 maggio, dalle ore 19.00, Maria Ivana Oliva, diplomata all’ISSM “G. Paisiello” di Taranto, laureata in Economia e Commercio all’Università di Bari, con all’attivo un’intensa carriera concertistica in Europa, Usa e Asia ed insegnante nella scuola secondaria ad indirizzo musicale. Direttrice artistica del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” di Taranto e della Rassegna Concertistica Internazionale “Apulia” nonché Presidente dell’Associazione “Guitar Artium”. Ha fondato l’orchestra “Andrés Segovia” formata da giovani musicisti, per la quale arrangia e trascrive numerosi brani. Secondo ospite della serata Marco Battaglia, specialista della musica dell’Ottocento che interpreta con chitarre originali dell’epoca. Svolge, da tre decenni, un’intensissima e ininterrotta attività come solista, anche con orchestra, nei cinque continenti, in oltre trenta nazioni realizzando un migliaio di concerti accolti con lusinghieri successi di pubblico e critica.

Pubblicità

Il Festival si chiuderà domenica 11 maggio con l’ultima serata in memoria del maestro Luis Quintero. In concerto il Duo Nelly Italia e Maurizio Agrò (Flauto e chitarra), nato nel 2016 con l’idea di eseguire il repertorio originale per Flauto e chitarra e che attualmente lavora su un repertorio originale contemporaneo.

Nelly Italia, nata a Siracusa si è diplomata in flauto traverso all’Istituto Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta sotto la guida del Maestro Sebastiano Emanuele. Ha seguito numerosi corsi di alto perfezionamento, attualmente insegna flauto traverso in una scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale e Maurizio Agrò, diplomato in chitarra classica, ha conseguito la Laurea al DAMS, indirizzo musicologia, all’Università di Torino e una Laurea in Geofisica, con un curriculum in Astrofisica, all’Università di Catania. È stato docente all’Università de L’Aquila, al Conservatorio di Pesaro, al Liceo Musicale di Teramo e al C.R.U.T. (Centro Regionale Universitario per il Teatro) di Torino.

Nella foto, Maria Ivana Oliva, Marco Battaglia ed il Duo Italia-Agrò