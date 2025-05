24° Trofeo Kalat: festa di sport, fair play e turismo. A Conti, Longo e Salemi il premio speciale: sei giorni a Ustica

Condividi questo articolo?

Una domenica di sole, sport e grandi emozioni ha animato la 24ª edizione del Trofeo Kalat, diventato ormai uno degli appuntamenti simbolo dell’atletica su strada siciliana. Oltre 370 atleti hanno preso parte alla gara competitiva di 10 km, seguiti da oltre 70 giovani promesse nelle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti. In parallelo, più di 100 partecipanti hanno aderito alla “ViverEco Run for Fun”, camminata ludico-motoria all’insegna del benessere e della sostenibilità.

Un arrivo da manuale del fair play

Protagonisti assoluti della giornata sono stati Danilo Longo e Giuseppe Conti (Universitas Palermo), che si sono resi protagonisti di un gesto di grande sportività: i due atleti, in testa sin dai primi chilometri, hanno deciso di tagliare il traguardo mano nella mano, condividendo il primo posto con lo stesso tempo di 35’24”. Sul podio anche Mohamed Idrissi (36’21”), Salvatore Pizzitola (36’27”) e Simone Scorso (36’48”).

In campo femminile, dominio netto della messinese Virginia Salemi (Podistica Messina), che ha chiuso in 40’35”, bissando il successo della scorsa settimana a Niscemi. Alle sue spalle Alessandra Corvaia (43’28”) e Francesca Alario (45’39”).

Pubblicità

Il premio speciale: sei giorni a Ustica

A rendere ancora più speciale la competizione, la consegna ai vincitori assoluti di un soggiorno di sei giorni sull’isola di Ustica, con partecipazione gratuita alla 14ª edizione del Giro Podistico dell’Isola, evento nazionale che coniuga sport, turismo e sostenibilità ambientale. Il premio è stato offerto grazie alla collaborazione tra Area Marina Protetta di Ustica, Ustica Tour, uno@uno e Ustica Tour.

«Il Trofeo Kalat è una gara importante – ha dichiarato Virginia Salemi –. Per me lo sport è benessere fisico e mentale, un modo per conoscere nuovi luoghi e rivedere amici. Ustica sarà una nuova avventura, non vedo l’ora!».

A sottolineare il valore simbolico del gesto sportivo tra Longo e Conti è intervenuta Francesca Falzone, CEO del circuito uno@uno:

«Considerato il gesto di assoluta sportività, abbiamo deciso di raddoppiare il premio, assegnandolo a entrambi. È il nostro modo per dire che lo sport è anche e soprattutto rispetto e condivisione».

Ustica: sport e natura per un turismo sostenibile

Presente alla premiazione anche Davide Bruno, direttore dell’Area Marina Protetta di Ustica, che ha ricordato il valore ambientale del Giro Podistico:

«Un evento all’aria aperta che valorizza l’ambiente, il mare e la natura dell’isola. Un binomio perfetto tra sostenibilità e sport».

«Quattro tappe tra strade e sentieri, atleti da tutta Italia e momenti di festa. Non è solo una competizione, ma un’esperienza unica. Siamo felici del gemellaggio con il Trofeo Kalat».

Dario Longo – Vincitore assoluto formale del Trofeo Kalat 2025

“Partecipare e vincere questa gara è già una grande soddisfazione, ma sapere di aver conquistato anche l’accesso al Giro Podistico di Ustica è una sensazione davvero speciale. Sapevo che sarebbe stata una competizione impegnativa, soprattutto perché tra i partecipanti c’erano due miei compagni di squadra molto forti. Siamo arrivati assieme al traguardo, ed è stata una scelta voluta: lo sport è anche questo, amicizia e condivisione. Correre con chi ti alleni ogni giorno e dividere con lui il traguardo è un gesto che dà senso al nostro impegno quotidiano.”