2025 FUTURE VIBES. Una mostra all’Accademia di belle arti di Catania e alla Libreria Feltrinelli

Condividi questo articolo?

FUTURE VIBES – THE EXHIBITION, a cura di Lorenzo Di Silvestro e Ambra Stazzone, è la mostra collettiva “dematerializzata” ospitata dal 4 al 30 giugno 2025 all’Accademia di belle arti di Catania. Ispirata alle celebri esposizioni Futurama (New York, 1939) e This Is Tomorrow (Londra, 1956), nasce da una call nazionale rivolta a tutte le Accademie italiane, invitando gli studenti a immaginare il futuro a partire da scenari già emergenti, in un’epoca in cui i confini tra realtà e finzione sono sempre più labili. La mostra presenta fotografie, progetti grafici, rendering e animazioni 2D e 3D. A partire dal 6 giugno la mostra sarà visibile anche nelle vetrine della libreria Feltrinelli di via Etnea a Catania, in modo da poter essere fruibile anche “sulla strada” dai passanti. L’esposizione fa parte di un progetto di ricerca internazionale sulla realtà digitale vincitore del bando ministeriale per il sostegno alle attività di ricerca di particolare rilevanza nazionale e internazionale (D.M. 1204 del 17 ottobre 2022, art. 7, comma 1, lett. A).

La mostra rappresenta uno degli eventi della fase conclusiva di una prima parte del progetto pluriennale, che ha al suo attivo talk, masterclass, workshop. Infatti, insieme alla preview, avrà luogo una giornata di studi internazionale, Future Vibes. The Study Day.

Inoltre, presso la Libreria Feltrinelli, in occasione dell’inaugurazione, avrà luogo un talk dal titolo “Science Fiction o realtà”, dove Gaia Cannizzaro sarà in conversazione con i curatori del progetto. Successivamente, l’esposizione andrà in tournée presso altre accademie italiane.

Pubblicità

FUTURE VIBES – THE EXHIBITION, a cura di Lorenzo Di Silvestro e Ambra Stazzone, è la mostra collettiva “dematerializzata” che si svolge dal 4 al 30 giugno 2025 presso l’Accademia di Belle Arti di Catania. L’esposizione prende forma grazie a una call nazionale rivolta alle Accademie italiane, con l’obiettivo di stimolare gli studenti a immaginare scenari futuri partendo da tendenze già in atto, in un contesto in cui il confine tra realtà e finzione si fa sempre più sfumato.

La mostra propone esclusivamente contenuti digitali: fotografie, progetti grafici, rendering e animazioni 2D e 3D. A partire dal 6 al 30 giugno la mostra sarà inoltre esposta nelle vetrine della libreria Feltrinelli di via Etnea a Catania.

L’iniziativa si inserisce all’interno di FUTURE VIBES, un ampio progetto di ricerca internazionale dedicato alla realtà digitale, vincitore del bando ministeriale per il sostegno alle attività di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale (D.M. 1204 del 17 ottobre 2022, art. 7, comma 1, lett. A). Ideato e sviluppato nel 2022 da Lorenzo Di Silvestro, data scientist, e Ambra Stazzone, curatrice, Future Vibes si pone come spazio di confronto tra artisti, sviluppatori, designer, studiosi e attivatori culturali, con l’obiettivo di mappare le trasformazioni in corso nelle arti visive e nei linguaggi mediali. Il progetto è giunto al suo terzo anno di attività, articolandosi finora in talk, masterclass, workshop.

«In un momento nel quale il progresso scientifico e tecnologico procede ad un ritmo vertiginoso così da far sì che il confine tra realtà e immaginazione sia sempre più labile – afferma Ambra Stazzone – abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di ottenere una panoramica aggiornata della visione del futuro da parte degli artisti, avendo in mente le esposizioni “Futurama” (New York 1939) e “This Is Tomorrow” (Londra 1956)».

«Così come scrittori, artisti, scienziati nel passato hanno immaginato il mondo nel quale oggi viviamo – dichiara Lorenzo Di Silvestro – i protagonisti della mostra immaginano il futuro partendo da quello che già oggi si può intravedere».

Opere e progetti sono stati selezionati da una giuria internazionale che riflette la natura transdisciplinare del progetto, composta da figure rappresentative del dialogo tra arte, scienza e tecnologia. Per l’ambito artistico fanno parte della giuria Kamilia Kard, il duo M+M (Marc Weis & Martin De Mattia) e Ambra Stazzone; per l’ambito scientifico e tecnologico, Domenico Santonocito (INFN), Sybren Stüvel (Blender Foundation) e Lorenzo Di Silvestro.

Concepita come progetto espositivo itinerante, la mostra sarà successivamente ospitata da accademie, librerie e altri spazi culturali, grazie alla realizzazione di un kit ideato per rendere semplice il suo allestimento secondo linee guida rispettose dell’ecologia, eliminando spese di trasporto e di assicurazione delle opere. Pur mantenendo la sua complessità concettuale, l’esposizione ha l’obbiettivo di avvicinare un vasto pubblico ad argomenti di norma comunicati solo a pubblici specializzati.

Preview mostra: 4 giugno 2025 ore 16.00-18.00

Accademia di Belle Arti di Catania – Via Raimondo Franchetti 5

Giorni e orari mostra:

5–30 giugno: Accademia di Belle Arti di Catania, via Raimondo Franchetti 5 – lun/ven ore 9.00-18.00

6-30 giugno: Libreria Feltrinelli, via Etnea 283, Catania – lun/dom ore 9.30-20.30

FUTURE VIBES – THE STUDY DAY

Giornata internazionale di studi e preview mostra

Accademia di belle arti di Catania – Via Raimondo Franchetti 5

4 giugno 2025 > 9.00-18.00

Ingresso gratuito

In occasione della preview della mostra, mercoledì 4 giugno 2025, sarà organizzata una giornata di studi con i curatori e altri relatori impegnati ad approfondire i temi del progetto stesso visto attraverso le proprie esperienze professionali. La giornata unirà teoria e pratica, come nel DNA delle Accademie, con protagonisti gli studenti. Saranno infatti presentate opere digitali interattive e in realtà virtuale, che rappresentano il connubio tra Arte e Scienza, da loro realizzate per l’occasione. Si potrà inoltre assistere alla proiezione di “Tikonna” (“Mettere insieme” in Fon, una delle svariate lingue parlate in Benin), un corto in cutout animation realizzato col software Blender durante un workshop, nato dalla collaborazione tra AbaCatania e Unict. Il software di modellazione 3d open-source utilizzato è recentemente assurto agli onori della cronaca perché con esso è stato interamente prodotto il film “Flow” del regista lettone Gints Zilbalodis, realizzato da un piccolo team di animatori indipendenti, vincitore del prestigioso Oscar come miglior film d’animazione (Academy Award 2025). Nel corso della mattinata interverranno i componenti della giuria internazionale selezionatrice della mostra. Il pubblico potrà ascoltare il racconto delle opere realizzate dagli artisti Marc Weis e Martin De Mattia (München, DE), la cui collaborazione è rappresentata dalla sigla M+M, la cui pratica prevede l’uso di svariati mezzi espressivi, digitali e non, per creare opere complesse; sorprendersi delle riflessioni sulle ultime ricerche della fisica nucleare accostate alle opere d’arte da Domenico Santonocito, ricercato presso l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; apprezzare i contrasti espressi dai lavori digitali di Kamilia Kard, artista che utilizza colori sgargianti e forme bambinesche o arcaiche per parlare di temi profondi, sottolineando come i social media influiscono nella percezione di sé; conoscere il rapporto tra artisti e tecnici tramite l’esperienza di Sybren Stüvel, sviluppatore Blender ad Amsterdam, città dove è stato creato l’innovativo software e dove è sita la fondazione omonima. La seconda parte della giornata chiamerà a interrogarsi sul futuro del rapporto tra tecnologie digitali ed espressioni d’arte contemporanea docenti di diverse accademie italiane, Federico Bucalossi (AbaFirenze), Andrea Giomi (AbaTorino), Luca Pulvirenti (AbaPalermo), Daniele Suffritti (AbaVenezia), impegnati da anni, nella loro pratica didattica e di ricerca, a investigarne i punti di contatto oltre che, Tahnee Drago e Cristina Iurissevich, dottorande del corso in Scienze della produzione artistica e del patrimonio, XL ciclo (I ciclo AFAM) dell’Accademia di Belle arti di Catania, oltre che la visione del progetto e delle sue implicazioni da parte dei curatori.

Durante la giornata in Accademia saranno fruibili anche alcuni lavori realizzati per l’occasione: alcuni studenti del primo anno del triennio di Nuove tecnologie dell’arte, hanno ideato, seguiti dal prof. Simone Scarpello, delle animazioni per un’installazione con videoproiezione e tutti gli studenti del primo anno del biennio di Arti e Tecnologie Digitali hanno creato, seguiti dal prof. Enzo Lo Re, ambienti immersivi digitali visitabili tramite visori per la realtà virtuale.