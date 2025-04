Vigneti Verzera: il Faro DOC di Messina conquista Vinitaly

Condividi questo articolo?

Dalla passione di due giovani fratelli messinesi nasce un’eccellenza che oggi fa parlare l’Italia del vino. L’azienda Vigneti Verzera, fondata nel borgo di Gesso da Stelio e Maria Luisa Verzera, è stata inserita nella prestigiosa selezione 5StarWines – The Book del Vinitaly 2025, grazie al GYPSOS, Faro DOC annata 2021, che ha ottenuto il punteggio di 91/100.

Un traguardo che va ben oltre il riconoscimento enologico: è la conferma che scommettere sul proprio territorio, valorizzarlo e rispettarlo, è possibile. Il GYPSOS, unico Faro DOC premiato nella guida internazionale, è il frutto di una visione chiara e determinata, quella di due under 30 che hanno scelto di investire nella propria terra, senza compromessi.

La selezione 5StarWines è tra le più severe del panorama mondiale: i vini vengono degustati alla cieca da una commissione di sommelier ed esperti internazionali, e solo i migliori entrano a far parte della guida ufficiale di Vinitaly. In questo contesto, l’eccellenza raggiunta da Vigneti Verzera assume un significato ancora più profondo.

Pubblicità

Fondata con il sostegno della famiglia e cresciuta con il lavoro quotidiano di un team tutto siciliano – dall’enologo Nicola Centonze all’agronomo Nicola Gumina – l’azienda si distingue per la sua produzione biologica, la cura artigianale e una filosofia produttiva che punta alla qualità, all’identità e alla sostenibilità.

Oltre al GYPSOS, Vigneti Verzera produce anche due etichette bianche IGT Terre Siciliane: PHOS, un elegante blend di Nerello Mascalese vinificato in bianco con una piccola parte di Chardonnay affinato in legno, e IBBISU, novità del 2025, che unisce al Nerello Mascalese il profumo del Moscato Bianco, per un vino fresco, minerale e intensamente siciliano.

Al suo secondo Vinitaly, l’azienda messinese partecipa con orgoglio nello stand dedicato ai tre consorzi del territorio, a conferma della volontà di essere parte attiva di una rinascita enologica che parte da Messina.

“Un riconoscimento che premia non solo un vino, ma anni di lavoro, amore per la nostra terra e ostinata dedizione”, ha commentato l’amministratore Stelio Verzera, visibilmente emozionato. “Dai nostri vigneti a Gesso, alle porte della denominazione Faro DOC, portiamo avanti ogni giorno una sfida fatta di cura, autenticità e radici profonde. Questo risultato, essendo frutto del territorio, è anche dei messinesi e di chi ci sostiene, ci incoraggia e brinda insieme a noi.”

Con Vigneti Verzera, il Faro DOC rinnova la sua voce e rafforza l’identità. Un vino che parla siciliano, giovane e sincero, capace di raccontare il futuro attraverso le radici del passato.

Nella foto, Maria Luisa e Stelio Verzera