VALENTINA INDELICATO: in radio e in digitale il nuovo singolo “BLUETTE”

Biografia Valentina Indelicato nasce a Catania il 05/11/2000 e fin da piccola mostra una propensione per il mondo delle arti, dalla danza al teatro e alla musica. Inizia a studiare pianoforte, spostandosi poi al violino e al canto insieme. È oggi studentessa al Conservatorio di Messina nei due corsi di laurea triennale di Violino e di Canto jazz, ed è laureata all’Università di Catania in Lingue per la comunicazione internazionale con il massimo della valutazione e lode. È stata premiata a luglio 2024 alla Camera dei deputati, a Roma, ottenendo il titolo di Eccellenza universitaria italiana per la sua carriera universitaria, ricevendo il Premio America Giovani. Attualmente frequenta, insieme ai due corsi di laurea triennale in conservatorio, un master in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy. In campo musicale ha ottenuto, nel corso degli anni, diversi riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali, sia in campo classico, come violinista, sia in campo pop, in qualità di cantante e di cantautrice. Ad oggi sta lavorando a un progetto musicale con Trp Music, con cui ha pubblicato il suo brano d’esordio ’Aria’ e il suo secondo singolo ‘Cani e serpenti’, disponibili su tutte le piattaforme. “Bluette” è il nuovo singolo di Valentina Indelicato disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 11 aprile 2025.