Trapani Comix presenta: “I volti dei Misteri”

Il Trapani Comix, in collaborazione con l’Unione Maestranze e con il patrocinio del Comune di Trapani, è lieto di annunciare una mostra unica dedicata ai protagonisti delle processioni della Settimana Santa di Trapani. Dal 12 aprile al 25 maggio, presso la sede dell’Unione Maestranze in piazza Scarlatti, saranno esposte le caricature realizzate dal fumettista trapanese Emanuele Virzì.

La mostra, intitolata “I volti dei Misteri”, offre un affascinante percorso attraverso i volti più noti e caratteristici dei trapanesi che partecipano attivamente alle processioni. Nell’interpretazione di Virzì, ritroverete organizzatori, direttori musicali, portatori, suonatori e processionanti, unendo tradizione religiosa e folklore.

Durante le Settimane Sante del 2020 e 2021, a processioni ferme a causa della pandemia da Covid-19, Virzì aveva pubblicato giornalmente sui suoi canali social delle caricature dei suoi concittadini, collegate agli eventi della giornata. Ora, in tempo per la Settimana Santa del 2025, la mostra propone un percorso che strapperà qualche sorriso e ricordo di familiarità.

L’inaugurazione è prevista per il 12 aprile 2025 alle ore 19:00 presso la sede dell’Unione Maestranze, alla presenza dell’autore.

Emanuele Virzì racconta come è nata l’idea per “I protagonisti dei Misteri”: “L’iniziativa legata a queste caricature nasce per puro caso da uno spunto datomi ‘ironicamente’ dall’amico Giacomo Sieli, musicista della Banda di San Vito Lo Capo. Era il 6 aprile del 2020 e il giorno dopo avrebbero dovuto prendere il via le processioni della Settimana Santa a Trapani. ‘Avrebbero dovuto’… perché, come tutti ricordiamo, eravamo in pieno lockdown e quindi niente Madonne, niente Misteri, niente di niente. Un gran bel brutto periodo per molti trapanesi. Nello stesso periodo, sui social media girava una griglia di 6 vignette vuote che molti fumettisti stavano condividendo, chiedendo ai loro follower di suggerire 6 personaggi che avrebbero voluto vedere disegnati dall’autore con il suo stile. Tra le richieste più buffe e strane spiccarono quelle del buon Giacomo che, tra la regina Elisabetta, Donald Trump e Giuseppe Conte, mi chiese di disegnare Wolly Cammareri e Gigi ‘l’amoroso’. È così che l’idea per ‘I protagonisti dei Misteri’ era nata e si era formata dal nulla in pochi attimi”.

I riscontri furono molto positivi, tanto che Virzì decise di ripetere l’iniziativa l’anno successivo con nuove caricature. “Per fortuna nel 2022 i Misteri percorsero nuovamente le strade della città e non sentii più quel vuoto da colmare con le mie caricature. Ma la ‘vita’ di quei disegni non era finita. Qualche mese fa, infatti, l’organizzazione del Trapani Comix & Games mi ha chiesto se volessimo esporre quelle mie caricature… ed eccoci qua!”

“Siamo molto felici che Lele Virzì abbia subito abbracciato la nostra idea – affermano i rappresentanti della associazione Nerd Attack ETS – : ovviamente non poteva esserci location migliore se non la sede dell’Unione Maestranze, con il presidente Giovannello D’Aleo che subito mostrato grande entusiasmo nel rendere immediatamente operativa l’idea. Ringraziamo, quindi, tutto il popolo dei Misteri che troverà nelle caricature dell’artista i volti familiari di chi ha fatto la storia recente della Processione che noi guardiamo con rispetto”.

“Siamo felici di questa collaborazione – afferma Giovanni D’Aleo, presidente dell’Unione Maestranze – . Apprezziamo questo modo di interessarsi alla Processione dei Misteri e apprezziamo l’aver voluto omaggiare i volti dei personaggi che hanno anche una voce. Infatti, stiamo programmando di dare voce, attraverso questa iniziativa, alla pietà popolare con i personaggi all’interno dell’Unione Maestranze”.

La mostra, con ingresso gratuito, sarà aperta al pubblico dal 12 aprile al 25 maggio 2025. Non perdete l’occasione di conoscere i “volti dei Misteri” e di immergervi nella tradizione trapanese.

