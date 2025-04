Tra natura, sogni e impegno: arriva il libro di Sebastian Colnaghi con la prefazione di Vladimir Luxuria

Condividi questo articolo?

È uscito “Che il viaggio abbia inizio”, il primo libro del giovane ambientalista siracusano Sebastian Colnaghi. Un’opera autobiografica che fonde racconti di viaggio, esperienze personali e un profondo amore per la tutela dell’ambiente, offrendo ai lettori un percorso emozionante tra natura, sogni e impegno civile.

Distribuito nelle migliori librerie d’Italia e disponibile online negli store di Feltrinelli, Mondadori, Libreria Universitaria, Rizzoli e molte altre piattaforme, “Che il viaggio abbia inizio” (Burno Editore) è un libro pensato soprattutto per i più piccoli, con immagini mozzafiato e racconti semplici, capaci di trasmettere un amore profondo per il nostro pianeta.

Dalla scoperta dei fondali dell’Area Marina Protetta del Plemmirio ai grandi Parchi nazionali italiani, dai salvataggi di animali in difficoltà alle giornate ecologiche per ripulire le spiagge, Sebastian Colnaghi conduce il lettore in un racconto autentico e coinvolgente. Ogni capitolo è un invito all’esplorazione, alla consapevolezza e alla necessità di proteggere il fragile equilibrio della Terra.

“Ho scritto questo libro – dichiara Colnaghi – per condividere la mia esperienza e ispirare chiunque ami la natura a prendersene cura. Non è solo una raccolta di avventure ma anche un messaggio forte: il pianeta ha bisogno di noi, ora più che mai”.

Uno degli elementi distintivi del libro è la sua copertina, non realizzata digitalmente ma frutto di uno scatto autentico realizzato all’interno di una suggestiva grotta carsica situata in provincia di Siracusa. Per realizzarla Sebastian e il fotografo Fabio Zito si sono calati attraverso un piccolo accesso naturale, posizionando luci led che hanno donato alla grotta un’atmosfera unica e surreale.

Un’altra immagine di grande impatto contenuta nel libro è quella della celebre Sirena di Rossana Maiorca, scultura subacquea realizzata dall’artista Pietro Marchese in omaggio alla leggendaria apneista siracusana. L’opera in bronzo, immersa nelle acque del Plemmirio, è diventata un simbolo di bellezza, silenzio e connessione profonda con il mare.

Il libro contiene la prefazione di Vladimir Luxuria, già parlamentare e figura di spicco nel panorama dei diritti civili, che con il giovane ambientalista condivide un forte impegno per l’ambiente. “Io e Sebastian abbiamo lo stesso obiettivo – dichiara Vladimir Luxuria -. Cioè, consegnare alle future generazioni una terra dove ognuno abbia il suo spazio vitale e la dignità di esseri viventi umani, animali e vegetali. Un mondo con i colori dell’arcobaleno, simbolo di alleanza e di coesistenza”.

Il filo conduttore è la volontà di lottare per un pianeta più giusto, inclusivo e sostenibile, in cui la difesa della natura e la tutela delle diversità vanno di pari passo. “Che il viaggio abbia inizio” non è solo un libro ma un’esperienza che invita a guardare il mondo con occhi diversi, a riconnettersi con la natura e a capire quanto ognuno di noi possa fare la differenza.