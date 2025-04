Terre di Aci offre gratis attrezzature di intelligenza artificiale per risparmio idrico monitoraggio

Condividi questo articolo?

Nel bando pubblicato, requisiti e dettagli di un progetto finalizzato a favorire rigenerazione integrata e modernizzazione del comparto limonicolo locale

Il GAL Terre di Aci comunica che è stato pubblicato sul proprio portale web il bando finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per l’individuazione di 50 aziende agricole principalmente produttrici di limoni, invitate a partecipare in qualità di destinatari dell’attività relativa a un “Utilizzo sostenibile della risorsa idrica in limonicoltura e valutazione degli effetti sulla rifiorenza” previsto dal Progetto Lemon. Il progetto, a regia diretta del GAL Terre di Aci, prevede l’individuazione di aziende interessate a collaborare gratuitamente consentendo l’installazione presso i loro agrumeti di impianti ed attrezzatura di intelligenza artificiale, così da agevolare risparmio idrico monitoraggio dei consumi.

Il progetto si fonda sulla necessità di contribuire alla “Rigenerazione Integrata del Comparto Limonicolo Locale”, talvolta penalizzato da frammentazione, bassi livelli di redditività e problematiche legate al tipo di coltura, sovente soggetta ad attacchi di parassiti. Il GAL Terre di Aci sollecita perciò tutto l’indotto agricolo del territorio interessato a partecipare al progetto e a collaborare, per diffondere i risultati scientifici e sperimentare le grandi potenzialità e l’efficacia degli ultimi ritrovati tecnologici dell’agricoltura di precisione per il risparmio idrico.

Tutti i requisiti necessari e le informazioni aggiuntive sono disponibili nel bando pubblicato su GalTerrediAci.com. Con quest’iniziativa, il GAL si fa ancora promotore e garante di innovativi progetti di sviluppo ed efficientamento a favore dell’indotto produttivo del comprensorio.