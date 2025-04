Teenage Dream fa due tappe in Sicilia: al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, e a Catania a Villa Bellini.

Condividi questo articolo?

Due tappe in Sicilia: 1° agosto, Palermo Velodromo Paolo Borsellino, Dream Pop Fest 2 agosto, Catania Villa Bellini, Sotto il Vulcano Fest

Teenage Dream, la festa anni 2000, “la festa di tutti”, anche e soprattutto attraverso le hit di Disney Channel che da vent’anni creano aggregazione, fa due tappe in Sicilia: il 1° agosto a Palermo, al Velodromo Paolo Borsellino in occasione del Dream Pop Fest e il 2 agosto a Catania, Villa Bellini, per il Sotto il Vulcano Fest. Entrambe le date sono organizzate da GoMad Concerti, in collaborazione con Puntoeacapo Concerti (per la data di Catania c’è anche AfroBar Catania). I biglietti sono disponibili a partire da oggi su DICE, Ticketone, TicketSms e CiaoTickets.

Teenage Dream è un posto sicuro nel quale sentirsi se stessi, la serata in cui si va a perdere la voce, magari con gli occhi lucidi di felicità. Una festa in continua evoluzione con un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hannah Montana e molti altri, che ad oggi ha ospitato cantanti e attori del calibro di Laura Esquivel, Brenda Asnicar, Bart Johnson e le più famose band italiane del tempo come i Sonohra e gli Zero Assoluto!

Teenage Dream nasce a gennaio 2023 e registra circa 200 date (per un totale di più di 550000 biglietti venduti) nei più grandi live club e arene estive sparse per tutta Italia. È virale sui social con oltre 500 Milioni di visualizzazioni su TikTok (@teenagedreamparty) e più di 220mila followers su Instagram (@teenagedreamparty) raggiunti in pochi mesi.