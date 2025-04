Teatro Stabile di Catania, “Don Giovanni involontario” di Vitaliano Brancati con la regia di Angelo Tosto

Condividi questo articolo?

Protagonisti di questa nuova produzione del TSC gli interpreti Filippo Brazzaventre, Nicola Costa, Anita Indigeno, Marta Limoli, Giovanni Rizzuti e Valerio Santi.

“Don Giovanni involontario” di Vitaliano Brancati è la nuova produzione del Teatro Stabile di Catania che andrà in scena alla Sala Futura da martedì 15 a venerdì 18 aprile.

Lo spettacolo ha la regia di Angelo Tosto e vede sul palco Filippo Brazzaventre, Nicola Costa, Anita Indigeno, Marta Limoli, Giovanni Rizzuti e Valerio Santi.

Questo è il secondo appuntamento che lo Stabile di Catania dedica a Vitaliano Brancati, dopo “Sogno di un valzer”, per la regia di Cinzia Maccagnano, messo in scena nelle scorse settimane. Il terzo e ultimo spettacolo della stagione dedicato al grande scrittore siciliano, sarà con “In cerca di un si”, diretto da Nicola Alberto Orofino, in programma alla Sala Futura dal 29 maggio al 1 giugno.

Il regista Angelo Tosto presenta così Don Giovanni involontario: “Sono assolutamente certo che particelle di Vitaliano Brancati, o quanto meno dei suoi scritti, circolino liberamente da sempre all’interno di me, come sono certo che io e una vasta rappresentanza di miei concittadini, abbiamo fatto numerose e festose scorribande all’interno della mente del nostro scrittore. Tutto questo dona energia ad una arcaica complicità e ad una limpida intesa su peculiarità che riguardano esclusivamente noi, figli del cratere centrale. Perciò l’indolenza, il gallismo o la mamma che ti insegue per le scale per propinarti lo zabaglione prima che tu possa fuggire in fretta dagli amici in via Etnea per passeggiare lentamente, tutto il pomeriggio, in preda all’ozio, è materia che ci era nota anche prima di leggere Brancati”.