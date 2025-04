STELLA: “IRIDE”, il brano vincitore del contest in ricordo di Michele Merlo, Romantico Ribelle

Condividi questo articolo?

Si intitola “Iride” (Romantico Ribelle / Universal Music Italia) il nuovo singolo di Stella, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 25 aprile.

“Iride” è un brano intimo e diretto, nato da un confronto personale con l’ansia, un’emozione che Stella ha deciso di affrontare proprio attraverso la scrittura. «Molte volte mi limita, non riesco a dire ciò che voglio o fare ciò che mi piacerebbe per paura di sbagliare. Con questa canzone ho provato a ribaltare i ruoli e a pormi in modo arrogante, proprio come lei fa con me», racconta l’artista.

Il brano, presentato in gara al contest nazionale “Credici Sempre” – organizzato in ricordo di Michele Merlo, il cantautore scomparso prematuramente a causa di una leucemia fulminante – ha ottenuto il primo posto nella categoria inediti durante la finale del 30 giugno 2024 a San Mauro Mare. Una serata toccante e partecipata, pensata per ricordare Michele e dare voce ai giovani talenti.

Grazie alla vittoria, “Iride” è stato prodotto da Take Away Studios e pubblicato con il supporto dell’Associazione Romantico Ribelle, attiva nella promozione di iniziative artistiche e culturali in memoria dell’artista, con distribuzione a cura di Universal Music Italia.

La voce delicata ma determinata di Stella accompagna l’ascoltatore in un viaggio sincero e personale, offrendo uno sguardo autentico sulle fragilità quotidiane di una generazione che cerca risposte e trova nella musica un modo per raccontarsi.

Con “Iride”, la giovane cantautrice non solo prosegue il proprio percorso artistico, ma firma un messaggio di forza e consapevolezza, rendendo omaggio – a modo suo – al talento e alla sensibilità di Michele Merlo.

Biografia

Stella (nome d’arte di Stella Marano), classe 2006, è una giovane cantautrice umbra. Inizia a coltivare la passione per la musica sin da piccolissima, frequentando corsi di canto presso scuole locali. Attualmente frequenta il quinto anno del Liceo delle Scienze Umane “Mazzatinti” di Gubbio. A soli 13 anni pubblica i suoi primi brani originali – “It’s Time to Change”, “Beyond the Clouds” e “In My Mind” – segnando l’inizio di un percorso artistico già ricco di traguardi. Nel 2018 ottiene il secondo posto al Cantagiro, per poi vincere il concorso l’anno successivo. Il 2021 rappresenta una tappa importante nella sua crescita musicale: inizia la collaborazione con l’etichetta Justhit-records, lavorando con il Maestro Francesco Morettini e Luca Angelosanti. Nascono così i brani “Al Tempo Dei Modà” e “Contare Fino A Tre”, quest’ultimo premiato con una borsa di studio consegnata da Giulio Rapetti Mogol presso Casa SIAE durante un evento collaterale al Festival di Sanremo. Nello stesso anno apre una tappa del tour di Raphael Gualazzi a Terni, durante l’evento “Tributo a Sergio Endrigo”, esibendosi al piano con quattro brani inediti. Nel 2022 partecipa al MEI di Faenza, esibendosi sul Main Stage, e viene nuovamente premiata a Sanremo (Casa SIAE) come giovane promessa della musica italiana. Inizia il percorso pre-accademico presso la Saint Louis College of Music di Roma e si impegna nel sociale, collaborando con l’associazione “Sogni” in un progetto musicale dedicato a bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche. Nel 2023 avvia una nuova collaborazione con Take Away Studios di Modena, da cui nasce il singolo “Miele e Marmellata”. Sempre nello stesso anno apre due date della cantante Karima, tra cui una nell’ambito della manifestazione umbra “Suoni Controvento”. Il 2024 la vede protagonista di un’intensa attività artistica: pubblica i singoli “Nontiscordardimè” e “Maniche” (dedicato alla nonna e al tema della demenza senile), arrivando tra i 10 finalisti del Proscenium Festival, dove conquista il primo posto sul palco del Teatro Lyric di Assisi. Con “Maniche” partecipa anche al Premio Lunezia – Nuove Proposte, qualificandosi per la finalissima del 20 dicembre a La Spezia. A giugno 2024 vince il contest nazionale “Credici Sempre”, dedicato alla memoria di Michele Merlo, con il brano “Iride”, che affronta con coraggio e originalità il tema dell’ansia. Nel corso dell’anno pubblica anche il brano “Demoni”, consolidando la propria cifra stilistica fatta di sincerità, introspezione e grande sensibilità melodica. Il 25 aprile 2025 esce “Iride”, il brano vincitore del contest, prodotto da Take Away Studios e distribuito da Universal Music Italia.