Giovanni Finocchiaro (60 anni) e Serafina Cantarella (57 anni) sono le vittime di un tragico scontro lungo la A29 Palermo-Trapani in prossimità dello svincolo di Birgi. I due coniugi, per cause in corso di accertamento si sono scontrati con un’Audi guidata da un 39enne di Palermo.

Molto noto nel catanese e in particolare a Giarre, dove risiedevano a Macchia, Finocchiaro era uno stimato medico ortopedico, considerato da tutti gli ex pazienti come molto “umano”, in passato è stato anche assessore.