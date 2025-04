Saman Abbas, in appello ergastolo per genitori e cugini: allo zio 22 anni

Condividi questo articolo?

La Corte d’assise di Bologna ha decretato la pena massima per la madre, il padre e i due cugini della 18enne pakistana, uccisa a Novellara nel 2021

Saman Abbas è stata uccisa da tutta la famiglia. Oggi, venerdì 18 aprile, la Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha confermato l’ergastolo per i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen. Massima pena anche per i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, che in primo grado erano stati assolti da ogni accusa per la morte della 18enne di origine pakistana, uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021.

Accolta, anche se solo parzialmente, dalla Corte, presieduta dal magistrato Domenico Stigliano, la richiesta della Procura generale, visto che lo zio della ragazza Danish Hasnain, per cui era stato chiesto il carcere a vita, è stato condannato a 22 anni di reclusione. In primo grado aveva ricevuto una pena pari a 14 anni di carcere.

Riconosciute aggravanti premeditazione

La Procura generale dello Stato di Bologna, che aveva chiesto la condanna all’ergastolo per tutti i 5 imputati per la morte di Saman Abbas, ha definito la sentenza della Corte d’Appello di Bologna “una sentenza che segue un percorso puramente logico”, visto che, secondo quanto dichiara Ciro Cascone, avvocato generale dello Stato di Bologna, “è stata accolta la nostra ricostruzione”.

Secondo Cascone, quanto deciso questa sera in merito all’uccisione della 18enne di Novellara esprime “quello che abbiamo sostenuto appena abbiamo letto la sentenza di primo grado”. La Procura generale sottolinea come le evidenze probatorie abbiano “confermato la nostra impostazione”, condannando al cercare a vita i genitori e i cugini della ragazza uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. In particolare, al padre e alla madre di Saman sono state riconosciute le aggravanti di premeditazione e futili e abietti motivi.