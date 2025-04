SAC, Pasqua: dal 17 aprile al 5 maggio previsti 740.000 passeggeri all’Aeroporto di Catania

Condividi questo articolo?

Per il periodo di Pasqua, SAC, Società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, prevede un aumento del +2,3% di movimenti nello scalo catanese rispetto allo scorso anno e + 5,4% di crescita in termini di passeggeri;

In aumento anche il traffico internazionale: +8,6% di passeggeri.

Oltre 740mila passeggeri di cui 435mila nazionali e 305mila internazionali e 4557 movimenti: sono questi i primi numeri dell’Aeroporto di Catania per la Pasqua 2025 secondo le previsioni della direzione commerciale e marketing di SAC, società che gestisce gli scali di Catania e Comiso.

Una crescita del +5,4% in termini di viaggiatori e un aumento del +2,3% per i movimenti, percentuali che confermano il buon andamento dello scalo etneo che nel 2024 ha tagliato il traguardo dei 12 milioni di passeggeri. A conferma dell’importanza di Catania come polo di riferimento a livello europeo, in questo periodo, secondo le stime, saranno proprio le rotte internazionali a fare da traino al traffico passeggeri (+8,6% rispetto al 2024) con Malta, Londra e Monaco di Baviera saldamente ai primi posti. In particolare si rileva un aumento del +31% e del +20% dei passeggeri in transito per Londra Gatwich e Monaco di Baviera rispetto al 2024.

“I dati previsionali per il periodo pasquale confermano il ruolo sempre più centrale dell’Aeroporto di Catania nel panorama nazionale e internazionale. La crescita dei passeggeri, in particolare sul traffico internazionale, testimonia l’efficacia del lavoro svolto e il costante impegno nel rafforzare i collegamenti con le principali destinazioni europee”, ha dichiarato Nico Torrisi, AD di SAC.

Pubblicità