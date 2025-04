Riposto, Torre Archirafi in festa il 21 e il 25 aprile e il 1º maggio animato il borgo marinaro.

Condividi questo articolo?

La città di Riposto si prepara alle festività pasquali con un ricco cartellone di appuntamenti che si concentreranno nel borgo marinaro di Torre Archirafi. Il primo evento in programma è previsto per domani, lunedì 21 aprile, in occasione della Pasquetta, dove, in collaborazione con le attività produttive di Torre Archirafi, a partire dalle ore 10.30, il dj set dei Doubleface e l’apertura dei mercatini di artigianato e vintage, animeranno il lungomare. Nel pomeriggio, poi, dalle ore 17.30, la giornata al borgo proseguirà con la musica live di Gianfranco Strano e la sua band. Gonfiabili e laboratori tematici per i più piccoli apriranno, invece, a partire dalle ore 9.30, la giornata di venerdì 25 aprile, che sarà arricchita anche da un colorato festival degli aquiloni. Gli animatori aiuteranno i bambini a creare in tempo reale gli aquiloni, utilizzando la carta riciclata delle uova di Pasqua che i piccoli porteranno con sé, e li faranno librare lungo la via Marina. Il dj set di Daniele Scialò e la musica live della Squadra C, con le sigle dei più famosi cartoni animati, accompagneranno la lunga giornata nel borgo. Per gli appassionati di oggetti vintage e di artigianato tornerà il mercatino e la musica live con sassofono. Infine, giovedì 1º maggio, a partire dalle ore 10.00, verranno riproposti i laboratori creativi per i bambini, i mercatini di oggetti vintage e di artigianato e la musica live con un concerto tributo agli 883.

“La Pasquetta, la Festa della Liberazione e il 1º maggio sono per tradizione giornate che si trascorrono all’aria aperta, in famiglia e con gli amici – dichiara il sindaco Davide Vasta – Il borgo di Torre Archirafi, che in queste settimane è stato oggetto di interventi di restyling, è la location ideale per ospitare questi eventi primaverili. Un’occasione per dare anche il benvenuto ai primi turisti che iniziano a raggiungere la nostra città con l’arrivo della bella stagione”.

Nelle tre date sarà estesa per l’intera giornata la zona a traffico limitato già in vigore tutti i sabati e le domeniche. “Abbiamo pianificato questi tre giorni in sinergia con le attività produttive del territorio, con cui abbiamo un dialogo sempre aperto – spiega Davide Palermo, assessore agli Eventi e alle Attività produttive – per incrementare la presenza di visitatori e turisti sul nostro lungomare. L’obiettivo comune è rendere sempre più attrattivo il nostro splendido borgo, sia per le famiglie che per i giovani”.

