Riposto sarà capitale nazionale del tennis tavolo paralimpico. In gara anche medagliati olimpici.

Domenica 6 aprile il Comune di Riposto sarà per un giorno capitale nazionale del tennis tavolo paralimpico. La palestra ‘G. Galilei’, infatti, ospiterà, a partire dalle ore 9.30, il secondo concentramento di serie A1, classe 1/5, riservato ad atleti paralimpici in carrozzina. A rendere ancora più prestigiosa la giornata sarà la presenza di campioni olimpici del calibro di Giada Rossi, Carlotta Ragazzini e Federico Corsara, la prima medaglia d’oro e la seconda e il terzo medaglie di bronzo alle recenti Paralimpiadi di Parigi. “Siamo onorati di ospitare una gara sportiva così prestigiosa – dichiara il sindaco Davide Vasta – E di questo dobbiamo ringraziare i ripostesi Paolo Puglisi, vicepresidente della Fitet (Federazione italiana tennis tavolo), e Francesco Pulvirenti, presidente dell’Asd Sport Club Etna. Riposto ha una bella tradizione di tennis tavolo e l’evento di domenica ne è grande testimonianza. Avremo il piacere di assistere a match di alto livello, vista la presenza di atleti di grande spessore, tra cui diversi campioni olimpici. Sarà una bella festa di sport”.

Nel corso della gara, organizzata dall’associazione ripostese Asd Sport Club Etna, in collaborazione con il Comitato regionale Fitet (Federazione italiana tennis tavolo) e con il Comune di Riposto, si sfideranno otto squadre provenienti da tutta Italia: ‘Lo sport è vita’ di Imola, ‘Fondazione Bentegodi’ di Verona, ‘TT Vicenza’ di Vicenza, ‘Tennistavolo Coccaglio’ di Coccaglio (BS), ‘Asd Radiosa’ di Palermo, ‘Asd Ask Kras’ di Sgonico (TS), ‘Asd Marcozzi’ di Cagliari e ‘Asd Sport Club Etna’ di Riposto (CT). “Riposto si attesta ancora una volta location ambita per gli eventi sportivi – dichiara l’assessore allo Sport Carmelo D’Urso – Quello in programma domenica sarà a caratura nazionale con la presenza di atleti medagliati alle ultime paraolimpiadi. Siamo orgogliosi di ospitare società provenienti da tutta Italia e ci tengo a ringraziare Paolo Puglisi, vicepresidente della Fitet, nonché responsabile del settore paralimpico nazionale, e Francesco Pulvirenti, presidente dell’Asd Club Etna di Riposto, militante nel campionato A1 di tennistavolo paralimpico, per l’opportunità che ci hanno dato”.