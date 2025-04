Riposto, avviati i lavori di riqualificazione tra il lungomare e Quartirello. Restyling per giochi e arredo urbano.

Condividi questo articolo?

Alla presenza del sindaco Davide Vasta e del vicesindaco Carmelo D’Urso sono stati consegnati a Riposto i lavori di riqualificazione urbana finanziati dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, nel novembre del 2023, con un importo complessivo di 100mila euro. La somma servirà a restituire alla città due zone particolarmente frequentate d’estate, l’area a verde con spazio ludico che sorge davanti alla scuola ‘A. Manzoni’ di Torre Archirafi e piazza della Vittoria, di fronte al lungomare ‘E. Pantano’, ma anche una piccola area a Quartirello, luoghi ormai da anni in stato di degrado a causa della scarsa manutenzione. “Tra gli obiettivi prioritari di questa amministrazione c’è il ripristino del decoro urbano, condizione necessaria per un rilancio turistico della nostra città – dichiara il sindaco Davide Vasta – Ma vogliamo anche realizzare spazi idonei per i nostri bimbi. I genitori finora sono stati costretti a raggiungere i comuni limitrofi per portare i figli in luoghi a norma e sicuri dove poter giocare. Questo è solo un primo intervento ma, come già annunciato, ne abbiamo in cantiere anche altri, tra cui la ristrutturazione della Villa Pantano, il nostro polmone verde cittadino”.

Nello specifico sono questi gli interventi previsti: in piazza della Vittoria verrà realizzata un’area giochi per bambini e un’area fitness all’aperto, con posa di tappeto antiurto e prato sintetico. Saranno, inoltre, sostituiti i cestini e ripristinati i faretti degli ingressi per illuminare al meglio l’area; nel lungomare Edoardo Pantano verranno sostituite alcune delle ringhiere ammalorate con contestuale posa in opera di fioriere e panchine e, di fronte alla scuola Manzoni, si procederà alla sostituzione dei giochi per bambini, alla sistemazione della staccionata e alla collocazione di pavimento antiurto, tappeto in erba sintetica e cestini portarifiuti; infine, a Quartirello, alle spalle degli uffici demografici, verrà realizzata un’area a verde, con la collocazione di panchine e di una fontanella. “Ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo colto immediatamente l’opportunità offertaci da questo bando, piazzandoci tra i primi comuni ammessi a finanziamento – spiega il vicesindaco Carmelo D’Urso – Questo per noi è motivo di grande soddisfazione. E poi abbiamo puntato su due aree ludiche molto frequentate, ma ormai in stato di degrado, e su un’area a Quartirello che, dopo gli interventi di riqualificazione, sarà finalmente fruibile”.