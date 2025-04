Riparte già sold out il nuovo tour di Samuele Bersani

Condividi questo articolo?

18 aprile CATANIA – Teatro Metropolitan

Ultimi biglietti disponibili

TUTTO ESAURITO A PARMA, MILANO, ROMA, BOLOGNA E TORINO

Samuele Bersani torna a calcare i palchi di tutta Italia e porta in scena il concerto con l’orchestra.

Dopo lo stop nel 2024, le nuove date hanno fatto registrare sold out in tutti i teatri d’Italia.

Il cantautore romagnolo torna ad esibirsi dal vivo e si racconta al suo pubblico con musica e parole.

Nessun mistero circa i problemi di salute che gli hanno impedito di proseguire il tour partito in autunno, al contrario, da parte sua un racconto sincero circa il tumore che ha affrontato con spirito positivo.

La schiettezza e la condivisione di questa vicenda privata rafforzano ancora di più il legame con i suoi fans stabilito sin dall’esordio della sua carriera iniziata nel 1991.

La tappa a Catania si terrà venerdì 18 aprile al Teatro Metropolitan e sarà realizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Gli ultimi biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno e sui circuiti e nei punti vendita abituali.

I concerti di Bersani con Orchestra sono una celebrazione della musica che sa essere possente e delicata, capace di esplodere e di sussurrare. Le sue parole, sempre piene di bellezza, suonano potenti quando si fondono con le trame orchestrali che scorrono veloci. Ogni concerto è un’opera d’arte viva, che cresce e si sviluppa come un racconto.

Ogni canzone è un mosaico di sentimenti che si infrangono e si ricompongono sotto il battito dei timpani e le carezze dei violini. L’orchestra qui non è solo un accompagnamento, ma una voce che dialoga con la sua, che la moltiplica e la arricchisce di sfumature inedite.

Il concerto con l’Ensemble Symphony Orchestra (diretta dal Maestro Giacomo Loprieno), segna una tappa fondamentale nella carriera artistica del cantautore.

Un progetto musicale che è diventato un vinile uscito il 21 Marzo scorso e disponibile sulle piattaforme e nei negozi specializzati.

Il doppio album è il risultato di un’esperienza unica. L’ascolto del vinile riporta alla magia dei tempi in cu la musica aveva un luogo prestabilito e la tecnologia per ascoltarla era interamente dedicata ad essa restituendo il calore dei suoni più profondi e ben scanditi delle incisioni in analogico.

Il vinile da ascoltare a casa, l’imperdibile esecuzione dal vivo nei teatri rendono l’attuale percorso musicale di Samuele Bersani, un’esperienza da condividere.

Samuele Bersani, la scaletta del tour 2025

Il mostro Le mie parole Occhiali rotti Spaccacuore Lo scrutatore non votante Barcarola albanese Harakiri Il tuo ricordo En e Xanax Cattiva Coccodrilli Freak Replay Una delirante poesia Ferragosto Psyco Giudizi universali Il pescatore di asterischi Chiedimi se sono felice Braccio di Ferro Chicco e Spillo