REBIC feat. JACOPO SARNO: dal 25 aprile in radio “HO VOGLIA DI VEDERTI” il nuovo singolo

Dal 25 aprile 2025 sarà in rotazione radiofonica “Ho voglia di vederti”, il nuovo singolo di Rebic feat. Jacopo Sarno disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 18 aprile.

Rebic riporta alla luce un brano di Jacopo Sarno di 15 anni fa, riscrivendone completamente le strofe con barre adeguate al presente, pur mantenendo intatto il ritornello originale, a cui resta fedele.

“Ho voglia di vederti” racconta la storia di due ex che si ritrovano, vivendo la loro relazione per la seconda volta con la stessa intensità della prima. Nonostante il tempo passato, scoprono di apprezzare ancora pregi e difetti l’uno dell’altro, come se nulla fosse cambiato. Il legame che li unisce, fatto di affetto autentico e profonda comprensione reciproca, resiste al tempo e continua a vivere, immutabile.

Commenta l’artista proposito del brano: “Dare vita a questo pezzo per me è stato come tornare indietro nel tempo a quando ero bambina. Ricordo che ascoltavo sempre questa canzone da adolescente e farne una nuova versione è stata la sfida più bella che potessi lanciare a me stessa”.

Il videoclip di “Ho voglia di vederti” è stato girato al Patty Bakery & Bistrot di Milano. I due protagonisti si incontrano per un caffè e si rendono conto che i sentimenti che provavano l’uno per l’altro non sono mai davvero cambiati.

Biografia

Rebic è un’artista di 25 anni originaria di Siena. Vive a Milano e svolge la sua professione di geometra, ma la sua più grande passione è il canto.

Partecipa a molti contest come Nokep Tv, La Bella e la Voce a Vietri, New York Canta e a luglio ha presentato alla Trentino Music Arena di Trento il suo nuovo singolo per la prima volta cantando prima di Mècna e Ariete.

“Ho voglia di vederti” è il nuovo singolo di Rebic feat. Jacopo Sarno disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 18 aprile 2025 e in rotazione radiofonica dal 25 aprile.