Ragazzi precipitano dal tetto, tragedia a Mazara del Vallo

Due ragazzi di 13 e 15 anni sono precipitati ieri dal tetto di un vecchio opificio che stavano esplorando per gioco. Tragico il bilancio, infatti il 15 enne Leonardo Titone nel precipitare dopo aver messo piede su una delle lastre di copertura ha battuto violentemente la testa morendo sul colpo. Gravi ferite per il 13 enne invece che ha riportato fratture scomposte alla gamba. I due ragazzini si trovavano, pare, insieme ad almeno altri tre amici.

Insieme avrebbero ignorato i divieti di avvicinamento per pericolo di crollo e quando i due ragazzini avrebbero toccato delle vecchie lastre amianto-cemento, queste ultime avrebbero ceduto facendoli precipitare per circa dieci metri. Illesi gli altri ragazzi che si trovavano poco distanti. Indagano i Carabinieri.