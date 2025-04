Punteggio aggiuntivo per i volontari della Protezione Civile nei concorsi pubblici della Regione Siciliana, i deputati di FdI Zitelli e Assenza presentano un ddl: “Valorizzare le competenze e incentivare l’adesione al volontariato”

Condividi questo articolo?

Un disegno di legge finalizzato al riconoscimento del punteggio aggiuntivo per i volontari della Protezione Civile nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Siciliana.

A presentarlo è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, insieme al capogruppo del partito all’ARS Giorgio Assenza, con l’obiettivo di valorizzare le risorse umane che, a titolo volontaristico, svolgono un compito cruciale nella gestione delle emergenze e nella sicurezza dei territori.

“La proposta di legge – spiega Giuseppe Zitelli, componente della Commissione Affari Istituzionali all’Assemblea Regionale Siciliana – nasce da una riflessione contenuta in un libro scritto da Gaetano Russo, funzionario e referente per la comunicazione della Protezione Civile Regionale”.

Il testo, dal titolo “Pronti e Resilienti”, edito da Carthago, mette in luce il ruolo della Protezione Civile negli eventi caotici, imprevedibili e di grande impatto, approfondendo il concetto di resilienza e l’uso dell’Intelligenza Artificiale nelle attività a sostegno della popolazione.

“Il Decreto Legislativo del 6 marzo 2017 – osserva Giuseppe Zitelli – riconosce ai volontari del Servizio Civile Universale un punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici”.

“Un analogo riconoscimento – aggiunge il parlamentare – non è previsto, invece, per i volontari della Protezione Civile, poiché l’attuale sistema di selezione per i concorsi pubblici non considera in modo esplicito l’esperienza da essi maturata in ambito emergenziale e nelle esercitazioni e non valorizza le loro competenze pratico-operative nei percorsi di carriera professionale”.

DAL LIBRO AL DISEGNO DI LEGGE

“Crediamo sia arrivato il momento di colmare questa lacuna, che crea una vistosa disparità con altri candidati – afferma – anche in considerazione del fatto che la scelta di un punteggio aggiuntivo invece di una riserva di legge relativa ai posti, permetterebbe una maggiore flessibilità ed è ben più facilmente compatibile con le normative nazionali sui concorsi pubblici”.

“Senza dimenticare – precisa – che gli stessi volontari, prima di svolgere mansioni operative e attive ricevono una formazione specialistica, prevista dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 aprile 2011”.

L’onorevole Giuseppe Zitelli ha illustrato il disegno di legge a Misterbianco nell’ambito dei lavori di ECOMED, fiera di riferimento del Mediterraneo in materia di sostenibilità, ambiente, bioarchitettura e mobilità, alla presenza, tra gli altri, dello stesso Gaetano Russo, del dirigente generale della Protezione Civile della Regione Siciliana Salvo Cocina e del patron della manifestazione Salvo Peci.

“In Sicilia – dichiara Giuseppe Zitelli – sono circa duemila i volontari operativi e circa ottocento possiedono anche una formazione specialistica antincendio boschivo: svolgono, dunque, un compito importante anche a tutela dell’ambiente”.

“Una volta approvato – conclude – il ddl contribuirebbe a rendere maggiormente attrattivo anche il volontariato, risorsa di fondamentale importanza in tutto il Paese”.