Presentato il progetto Discovering Rural Sicily: il GAL Terre di Aci tra i sette GAL per la promozione turistica e culturale

E’ stato presentato mercoledì 16 Aprile nella Sala Pio La Torre del Palazzo dei Normanni il progetto Discovering Rural Sicily, nato dalla cooperazione di sette GAL siciliani per la promozione turistica e culturale di territori attrattivi e particolarmente identitari dell’isola. Per la prima volta i contenuti confluiscono in una piattaforma web, ruralsicily.com , che lega i diversi volti della Sicilia alla scoperta di un’isola lontana dalle solite mete turistiche, ma più vera e inesplorata: dal Belice fino alla Timpa, passando ai campanili delle Aci per scoprire le terre del Barocco, del nisseno e i peloritani. Nel sito, già attivo e che sarà via via arricchito, turisti e utenti troveranno tutte le indicazioni sui percorsi da poter seguire, i luoghi in cui dormire o mangiare e le info utili, come l’accessibilità dei luoghi, dedicate a quei turisti che necessitano di maggiori attenzioni. Veri e propri pacchetti potenziali che il turista potrà acquistare comodamente dal proprio dispositivo.

Prende così forma la promozione congiunta di una Sicilia nascosta, celata, sconosciuta ai più. Dopo l’apprezzata presentazione a Milano, all’importante Bit, Discovering Rural Sicily ha visto un significativo momento di condivisione tra i sette GAL protagonisti di una storica cooperazione, per la quale tradizioni, culture, bellezze artistiche e architettoniche hanno trovato un comune filo narrativo per la promozione dell’isola. Finanziato dal Dipartimento regionale siciliano dell’agricoltura, Discovering Rural Sicily offre un percorso non solo digitale, ma realistico ed esperienziale, orientato su strade meno frequentate che collegano comuni borghi dal fascino millenario, per un turismo sostenibile che esalti beni culturali e filiere produttive: una proposta turistica innovativa definibile “glocal”.

“Abbiamo vissuto un esempio lampante di come la cooperazione consenta ai GAL di condividere esperienze e di imparare assieme – sottolinea Roberto Barbagallo, presidente del GAL Terre di Aci e della rete dei GAL siciliani, sindaco di Acirale. – Al tempo stesso, la realizzazione di un’attività condivisa permette di sfruttare le risorse economiche in maniera più efficiente ed efficace. Grazie a questo processo di apprendimento creativo e condiviso, i progetti di cooperazione possono aggiungere un valore reale alle rispettive strategie di sviluppo locale”.

Nel nuovo portale inaugurato, ruralsicily.com, turisti e operatori del settore hanno già a disposizione alcune informazioni su itinerari rurali e percorsi da non perdere. In futuro si implementeranno suggerimenti di viaggio sempre più approfonditi, come le esperienze da vivere, l’accessibilità dei luoghi o consigli su dove fermarsi a mangiare o dormire. Si potranno integrare dei veri e propri pacchetti “pre-confezionati” affidati a tour operator specifici. Nei prossimi mesi saranno varati “viaggi-prova” per testare i percorsi e far conoscere, ad alcuni selezionati tour operator, giornalisti e influencer, le potenzialità dei pacchetti.