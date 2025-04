“Percorsi d’arte”, le opere di Rosario Lo Re a Villa Niscemi dal 2 all’11 maggio. Presentazione critica a cura di Vittorio Noto

Condividi questo articolo?

“Percorsi d’arte” è il titolo della mini antologica dell’artista palermitano Rosario Lo Re, in programma a Villa Niscemi, in piazza dei Quartieri 2 a Palermo, dal 2 all’11 maggio.

La personale propone un interessante percorso attraverso le opere più significative ed emblematiche del talento pittorico di Rosario Lo Re, tra i nomi di punta del panorama artistico palermitano e siciliano.

Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Genova, si caratterizza per il linguaggio eclettico e la capacità di mescolare stili e codici espressivi diversi quali che spaziano dal classico al surrealismo e alla pop art.

Il colore occupa un ruolo molto rilevante nella sua produzione pittorica: l’artista lo utilizza magistralmente, trasformandolo in uno strumento narrativo.

Oltre al lirismo cromatico, Rosario Lo Re si distingue per la sua straordinaria capacità di trattare nelle sue opere tematiche sociali di ampio respiro, ma anche paesaggi e ritratti di rara intensità.

“Percorsi d’arte” sarà inaugurata venerdì 2 maggio alle 17:00, alla presenza dell’artista.

La presentazione critica delle opere è affidata all’architetto Vittorio Noto.

La mostra sarà visitabile dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30 nei giorni feriali e, in quelli festivi, dalle 9:30 alle 12:30, con ingresso gratuito.