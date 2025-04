Papa Francesco, 250mila ai funerali. Corteo arriva a Santa Maria Maggiore

Condividi questo articolo?

In 250mila a San Pietro per il rito. Il cardinale Re: “Ha toccato cuori e menti”. Da Mattarella e Meloni a Biden e Macron, leader in Vaticano. Trump e Zelensky si incontrano prima delle celebrazioni

Terminati a Piazza San Pietro i funerali di Papa Francesco, con l’addio alla presenza dei leader del mondo ma anche di tantissima gente comune che ha riempito il Vaticano, è partito il corteo funebre. Il corteo per l’ultimo viaggio terreno di Bergoglio è durato circa una mezz’ora, procedendo lentamente per un percorso di quasi sei chilometri per consentire alla gente di seguire dietro le transenne. Il carro funebre – ha spiegato il Vaticano – è una ex papamobile che il Pontefice ha utilizzato in un viaggio in Oriente riadattata. La bara è visibile all’esterno. Gli applausi dei fedeli dietro le transenne hanno accompagnato il Pontefice per le strade di Roma verso Santa Maria Maggiore.

Il funerale di Francesco

Campane a morto hanno suonato prima dell’inizio del rito, poi il minuto di silenzio. Il feretro di Papa Francesco è stato portato a spalla dai sediari fuori dalla Basilica (VIDEO). La bara è sul sagrato, accanto al feretro – una semplice cassa di legno -, il cero pasquale e sopra la cassa un Vangelo aperto con le pagine sfogliate dal vento. L’icona della Salus Populi Romani a cui il Santo Padre è stato tanto devoto è stata posta al fianco della bara. Un mazzo di rose bianche è stato deposto durante il rito vicino al feretro, sarà lo stesso fiore con cui i poveri sulle gradinate di Santa Maria Maggiore saluteranno il Pontefice prima della tumulazione.

Al termine del rito, i sediari hanno alzato il feretro per portarlo di nuovo all’interno della Basilica tra gli applausi della piazza. I rintocchi delle campane a morto hanno accompagnano il feretro in chiesa prima del corteo funebre.

Il cardinale Re: “Ha toccato menti e cuori”

“In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore triste, ma sorretti dalle certezze della fede, che ci assicura che l’esistenza umana non termina nella tomba, ma nella casa del Padre in una vita di felicità che non conoscerà tramonto”. E’ il cardinale decano Giovanni Battista Re a tenere l’omelia per la cerimonia esequiale. “A nome del Collegio dei cardinali ringrazio tutti i presenti. Con intensità di sentimento rivolgo un deferente saluto e vivo ringraziamento ai Capi di Stato, ai Capi di Governo e alle delegazioni ufficiali venute da numerosi Paesi ad esprimere affetto, venerazione e stima verso il Papa che ci ha lasciati”, dice Re.

“Il plebiscito di manifestazioni di affetto e di partecipazione, che tutti abbiamo visto in questi giorni dopo il suo passaggio da questa terra all’eternità, ci dice quanto l’intenso Pontificato di Papa Francesco abbia toccato le menti ed i cuori”, l’omaggio del porporato. “La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore, è quella di domenica scorsa, Solennità di Pasqua, quando Papa Francesco, nonostante i gravi problemi di salute, ha voluto impartirci la benedizione dal balcone della Basilica di San Pietro e poi è sceso in questa piazza per salutare dalla papamobile scoperta tutta la grande folla convenuta per la Messa di Pasqua. Con la nostra preghiera vogliamo ora affidare l’anima dell’amato Pontefice a Dio, perché Gli conceda l’eterna felicità nell’orizzonte luminoso e glorioso del suo immenso amore”

250mila per Francesco, chiusi accessi: raggiunta capienza massima a San Pietro

Secondo il Vaticano sono 250mila i presenti. Chiuso l’accesso a piazza San Pietro dove è stata raggiunta la capienza massima di 50mila persone. Da piazza San Pietro e via della Conciliazione la folla arrivata per dare l’ultimo saluto ha riempito anche piazza Pia e tutta l’area intorno a Castel Sant’Angelo. Fedeli che dall’alba hanno varcato gli accessi per assistere alle esequie del “Papa degli ultimi”, del “Papa della pace” come ripete chi ha viaggiato una notte o diversi giorni per essere a San Pietro. Sui quatto maxischermi allestiti lungo via della Conciliazione, sui due in piazza Pia e in quelli intorno a Castel Sant’Angelo scorrono le immagini dei funerali a cui assistono delegazioni e autorità arrivate da ogni parte del mondo. Folla di fedeli anche nella zona di Santa Maria Maggiore, dove il pontefice sarà sepolto.

In piazza i leader del mondo: incontro Trump-Zelensky

A San Pietro presenti tra gli altri il presidente della repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, l’ex presidente americano Joe Biden con la moglie Jill, e il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

Presente anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, arrivato insieme alla moglie Melania. La coppia è stata in raccoglimento per qualche minuto davanti alla bara del pontefice. Poi l’incontro del tycoon con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky poco prima dell’inizio dei funerali. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti informate, che escludono ci possa essere un nuovo contatto tra il presidente americano ed il presidente ucraino a conclusione della cerimonia. “L’incontro c’è stato ed è già terminato”, ha detto il portavoce di Zelensky, Serguii Nykyforov, ad alcuni giornalisti senza fornire ulteriori dettagli del breve contatto. TraTrump e Zelensky c’è stato un incontro “molto produttivo”, ha poi fatto sapere il direttore della Comunicazione della Casa Bianca, Steven Cheung.

A San Pietro anche la stretta di mano tra il presidente degli Stati Uniti e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Anche il presidente argentino Javier Milei in piazza San Pietro. L’Argentina ha decretato sette giorni di lutto per la morte di Bergoglio. Arrivato con la moglie il presidente francese Emmanuel Macron. Prima dei funerali il principe William, in rappresentanza di re Carlo III d’Inghilterra, poi i reali di Spagna – re Felipe e la regina Letizia – hanno reso omaggio a papa Francesco nella basilica di San Pietro.

La sepoltura

Sulla gradinata della Basilica di Santa Maria Maggiore, a dare l’addio al Pontefice prima della tumulazione che avverrà lontano dalle telecamere, ci saranno una quarantina di poveri con una rosa bianca in mano: senzatetto, sei detenuti di Rebibbia che hanno ottenuto il permesso dalla magistratura di sorveglianza, anche transessuali. Quindi la sepoltura: la tomba è stata realizzata in marmo di provenienza ligure con la sola iscrizione ‘FRANCISCUS’ e la riproduzione della sua croce pettorale.

La tomba è stata preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della Basilica di Santa Maria Maggiore, ed è situata nei pressi dell’Altare di San Francesco. Tutto fatto secondo le disposizioni di papa Bergoglio. Da domani i fedeli potranno visitare la tomba.