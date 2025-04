Palermo: “Vuci Luntani” di Dario Cascio, The Sicilian Wanderer, al Bar Pickwick

Condividi questo articolo?

Domani, giovedì 17 aprile a partire dalle 18,00 presso il Bar Pickwick di via A. Paternostro 49 a Palermo, Dario cascio presenterà il suo libro “Vuci Luntani”, edito da I Buoni Cugini Editore.

“Ti propongo 14 racconti che, in maniera diversa, narrano di un’isola piena di meraviglie e contraddizioni, dove Palermo e la Sicilia sono insieme rifugio ed enigma, luce e penombra. 14 storie in siciliano, ma tradotte anche in italiano e in inglese, tutte nello stesso libro. Storie personali che ho deciso di raccontare e storie inventate di sana pianta, ma con radici profonde nell’Isola a tre punte. Ogni racconto nasce come una confidenza discreta, un’immagine catturata nella mia terra e offerta a chiunque desideri immergersi nelle sue sfumature. Troverai frammenti d’infanzia vissuta per le strade della Sicilia e lunghi viaggi verso mete lontane. Se scegli di aprire questo libro, sappi che entrerai in un luogo molto intimo. Non solo per me. Tutti i siciliani, vicini e lontani conservano gelosamente lo stesso “luogo intimo!” nel loro cuore. È quel luogo che profuma di zagara e panelle fritte, di ricordi che non si cancellano”. Dario Cascio – The Sicilian Wanderer