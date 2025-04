Palermo, Politeama Garibaldi: le “Variazioni Goldberg” di Bach agli “Amici della Musica” eseguite da Nina Tichman

Condividi questo articolo?

È una delle pagine più iconiche del repertorio per strumento a tastiera: le Variazioni Golberg, fra le composizioni più ascoltate, studiate e complesse dell’opera di Johann Sebastian Bach, saranno eseguite domenica 13 aprile alle 17.15 al Politeama Garibaldi dalla pianista statunitense Nina Tichamn, per il concerto di chiusura della Stagione Pomeridiana dell’Associazione siciliana Amici della Musica.

Le Variazioni Goldberg BWV 988, composte da Johann Sebastian Bach nel 1741 e dedicate al conte Hermann Carl von Keyserlingk, un nobile russo che, secondo la leggenda, soffriva di insonnia e chiese a Bach di comporre un’opera che potesse aiutarlo a rilassarsi durante la notte. Il nome “Goldberg” deriva dal giovane cembalista Johann Gottlieb Goldberg, che, secondo la tradizione, sarebbe stato il primo ad eseguire l’opera. L’opera si compone di 30 variazioni, basate su una aria iniziale che viene ripetuta alla fine, formando così una struttura circolare. Ogni variazione esplora una diversa tecnica compositiva, da fughe a canoni, da pezzi di carattere brillante a momenti più intimi e meditativi, rendendo la composizione una delle più straordinarie in termini di invenzione e complessità. La storia interpretativa delle Variazioni Goldberg è stata segnata da alcuni dei più grandi pianisti del XX secolo. La famosa registrazione di Glenn Gould del 1955 ha segnato una pietra miliare, con la sua lettura singolare e innovativa che ha spinto il pubblico a riconsiderare le possibilità espressive della composizione. Da allora, molti pianisti, tra cui András Schiff, Angela Hewitt e altri, hanno offerto la loro interpretazione, ognuno con una propria visione dell’opera.

Per gli Amici della Musica sarà Nina Tichman a offrire la propria lettura dell’opera: affrontata in oltre 60 anni di carriera, l’interpretazione di Tichman si inserisce nella tradizione del Novecento, unendo una profonda conoscenza storica dell’autore con una lettura personale che porta in luce le infinite sfumature della composizione bachiana.

Nina Tichman ha debuttato a 17 anni con il Concerto n. 5 di Beethoven e si è diplomata alla Juilliard School di New York dove le è stato assegnato il Premio Eduard Steuermann. All’inizio della carriera si è imposta in importanti concorsi internazionali come il Ferrucio Busoni, l’Alessandro Casagrande, ARD e il Mendelssohn. Ha collaborato con direttori d´orchestra come Moshe Atzmon, Aaron Copland, Dmitri Kitaenko, Zdenek Macal. La sua discografia include opere di Bartók, Copland (opere completa per pianoforte), Debussy (opere completa per pianoforte), Mendelssohn, Beethoven, Chopin, Penderecki, Fauré, Corigliano, Reger. Come solista e camerista è stata ospite di festival internazionali come Marlboro, Tanglewood, International Musicians Seminar at Prussia Cove, Styriarte, Frankfurt Feste, Rheingau Musikfestival e ha realizzato tournée in Giappone, Cina, Canada, Stati Uniti, Israele, Turchia, Russia, Messico e in quasi tutti paesi europei.

È stata titolare della cattedra per pianoforte alla Hochschule für Musik und Tanz di Colonia e dirige regolarmente masterclass in tutto il mondo dal Mozarteum di Salisburgo, alla Princeton University, all’IKIF di New York, al Palazzo Ricci Montepulcian; regolarmente chiamata come giurata in importati concorsi pianistici fra cui l’European International Piano Competition di Brema, la Rachmaninov Competition di Bonn, il Busoni Wettbewerb di Bolzano.