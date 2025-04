Palermo, Politeama Garibaldi, concerto di Nicky Nicolai e Stefano Di Battista degli Amici della Musica

Condividi questo articolo?

Sarà una grande festa in musica l’ultimo appuntamento della Stagione concertistica 2024/2025 dell’Associazione siciliana Amici della musica: lunedì 14 aprile alle ore 20.45, il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo ospiterà il concerto “Mille Bolle Blue” con Nicky Nicolai, e lo Stefano Di Battista 4ET, composto – oltre che da Di Battista al sax tenore – da Giovanni Benvenuti al pianoforte, Alessandro Paternesi alla batteria e Marco Sannini al contrabbasso. Il programma che prevede l’esecuzione di brani iconici del repertorio italiano degli anni ‘60 e ‘70, rivisitati in chiave jazz, offrendo così al pubblico un viaggio musicale attraverso le melodie che hanno segnato un’epoca.

Durante la serata, il pubblico potrà ascoltare pezzi senza tempo che hanno segnato la musica italiana, tra cui brani come “E se domani” del 1965 e “Se stasera sono qui” del 1970, fra le più celebri canzoni di Mina, o “Io che amo solo te”, indimenticabile melodia di Sergio Endrigo pubblicata nel 1961. E ancora “Mi sono innamorato di te”, brano del 1960 di Gabriella Ferri, “Che sarà”, canzone con il testo di Franco Migliacci e la musica di Jimmy Fontana, presentata al Festival di Sanremo 1971, arrivata seconda con l’interpretazione di José Feliciano in abbinamento ai Ricchi e Poveri. Si proseguirà con “Ancora” di Eduardo De Crescenzo, “Io qui, tu lì” di Lucio Dalla e tanti altri brani che hanno segnato la storia della musica leggera italiana, riproposti sotto la luce dell’interpretazione jazz, offrendo così nuove prospettive d’ascolto su canzoni che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori.

Nicky Nicolai, fra le cantanti jazz italiane più apprezzate, inizia la sua carriera musicale nei primi anni ‘80, quando collabora come corista con artisti come Claudio Simonetti, Loredana Berté e July and July. Successivamente, si dedica alla carriera solista, collaborando con numerosi artisti e ottenendo un ampio successo, in particolare grazie all’incontro con il sassofonista Stefano Di Battista. Il suo repertorio spazia dal jazz alla musica leggera, passando per la musica popolare italiana, con una particolare attenzione alla tradizione melodica del nostro Paese.

Stefano Di Battista è uno dei protagonisti del jazz italiano contemporaneo. Il suo percorso artistico è caratterizzato da numerosi incontri con artisti di fama internazionale, nonché da una continua ricerca di nuove espressioni musicali che coniugano il jazz tradizionale con influenze moderne. Di Battista è anche un compositore e arrangiatore particolarmente apprezzato.

I biglietti del concerto (da 10 a 35 euro) possono essere acquistati online sul circuito TicketOne, oppure il giorno stesso del concerto presso il botteghino del Politeama Garibaldi a partire da un’ora prima dello spettacolo o presso i box office convenzionati.

