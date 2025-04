Palermo. I SUONI del Mondo dei Berlinesi Toy Tonics con le artiste GEE LANE e MARINA TRENCH, ai Candelai

Condividi questo articolo?

Continua il viaggio nella scena musicale europea contemporanea dei Candelai di Palermo che venerdì 18 aprile a partire dalle ore 22.00 ospita Toy Tonics, eclettica etichetta tedesca di musica che è un’istituzione dei party berlinesi.

Vero e proprio laboratorio sonoro dove le radici della musica dance incontrano l’avanguardia e la sperimentazione, Toy Tonics mescola sotto la stessa label, indie disco, musica house, neo soul, new wave e funk, combinando suoni organici con produzione elettronica, cultura digitale con elementi analogici (live). Caratteristiche e marchio di fabbrica della label, diventata proprio per la sua cifra stilistica unica, un punto di riferimento nel panorama della musica house e disco contemporanea internazionale.

Attesissima a Palermo, Toy Tonics ritorna per la seconda volta ai Candelai per presentare due delle più promettenti artiste della label: Gee Lane musicista e dj venezuelana di base a Barcellona, dove si è fatta notare su importanti palcoscenici come Primavera Sound, DGTL, e Sonar 2022 entrando di diritto tra gli otto artisti emergenti da ascoltare quest’anno secondo Dj Mag.

E Marina Trench, dj e producer francese, resident del prestigioso Rex Club di Parigi, richiestissima nei più noti club da Londra a Tokyo, passando per Montreal e Bangkok e amata per il gusto raffinato dei suoi set, confermato anche dalle collaborazioni con note etichette come Wolf Music, Deeply Rooted di DJ Deep e Heist Recordings di Dam Swindle.

Senza dimenticare uno sguardo alla scena artistica locale, come ormai da consuetudine dei Candelai, aprono e chiudono la serata i più noti dj e producer della scena locale. Per l’occasione saranno Giacomo Virzì sound designer, sound engineer e producer con oltre 20 anni di esperienza dietro la console, con uno dei suoi set tra funk, latin, hip-hop, house e jazz; e G-Blaster, al secolo Ettore Sorrentino, cultore di selezioni viniliche, e critico musicale, influenzato tanto dai ritmi della disco quanto dall’electro EBM, ma anche dalla Detroit Techno e dal Dub, così come dalle esperienze di dj famosi ed eclettici come James Lavelle, Andy Weatherall, Gilles Peterson.

Toy Tonics

L’etichetta e il party Toy Tonics di Berlino stanno scuotendo la scena musicale dance mondiale con un suono fresco e funky che fonde house, indie disco e grooves infusi di soul. Ispirandosi alla New York e alla Londra degli anni ’90, all’indie dell’anno 2000, all’italo e alla new wave degli anni ’80, l’etichetta fa girare la testa e muove i piedi ovunque. Con un vivace seguito nel mondo dell’arte, del cinema e dei media, Toy Tonics è più che musica: è una forza creativa. La loro crew, composta da Kapote, Gee Lane, Stump Valley, Fimiani, COEO e Sam Ruffillo, illumina i club e i festival più importanti d’Europa, mentre le vendite dei vinili e i numeri dello streaming salgono alle stelle. Toy Tonics si presenta come il futuro della dance.

Gee Lane

Gee Lane è una DJ venezuelana con sede a Barcellona che si dedica con passione al suo mestiere da oltre 20 anni. Conosciuta anche con il nome di Virginie, la sua formazione musicale è iniziata con il padre, compositore e musicista, ed è stata ulteriormente plasmata durante il periodo trascorso a New York, dove è stata affascinata dalla sacra trinità Body & Soul di François K, Danny Krivit e Joe Claussell. Le influenze di funk, latino, hip-hop, house e jazz sono evidenti nel suo sound.

Spinta dal desiderio di creare set eclettici e dalla passione di far conoscere nuovi suoni al suo pubblico, Gee Lane si è esibita in diversi luoghi prestigiosi, tra cui il Sonar Festival, il Kala Festival (Albania), il Melt Festival e il Panorama Bar. Ha avuto il privilegio di condividere la cabina di regia con DJ di fama internazionale come Moxie, Mr.G, Laurent Garnier, Honey Dijon, A-trak, Lil Louis e altri ancora.

Oltre a fare la DJ, Gee cura il programma radiofonico “Table For Two” su Radio D59B (Belgrado), dove ospita i suoi produttori, DJ e selezionatori musicali preferiti del settore. Ha pubblicato il suo primo EP intitolato “Metamorphosis” su Toy Tonics e ha in cantiere un nuovo EP per l’etichetta. Avendo suonato alle Toy Tonics Jams, si allinea perfettamente a questa atmosfera.

Secondo Dj Mag, Gee Lane è tra gli otto artisti emergenti da ascoltare nel 2024.

Marina Trench

Con la missione di portare e la gioia e le emozioni al centro della musica dance, la DJ e produttrice francese Marina Trench si è pazientemente affermata come figura chiave della scena House mondiale, grazie alla sua energia contagiosa e a una discografia accuratamente curata. Portando la bandiera di una certa eredità di deejaying, Marina si è fatta un nome per i suoi set di altissimo livello, e una speciale capacità di “guidare le folle” mixando brani profondi e soul con brani più grintosi, il tutto con gusto e tecnica.

Questo stile l’ha portata ad esibirsi in alcuni dei locali più rinomati al mondo, da Londra a Tokyo, passando per Montreal o Bangkok, mentre era residente al prestigioso Rex Club di Parigi.

Una vera forza alla consolle, è altrettanto talentuosa nella produzione, come testimonia la sua recente serie di collaborazioni in EP affermati come Wolf Music, Deeply Rooted di DJ Deep e Heist Recordings di Dam Swindle Swindle e Heist Recordings, con creazioni eleganti, infuse di jazz e pronte per il dance floor.

Al timone della propria etichetta Sweet State, ha curato una serie di rielaborazioni intorno alla sua prima produzione autoprodotta, il disco “Impermeable en été”, intessendo collaborazioni con nomi noti come Gerd Janson, Marc Brauner o Earl Jeff, e artisti emergenti come Tatyana Jan, e continua ad arricchire la già ricca campagna 2024 con una nuova uscita per l’etichetta Club Azur di Kungs, “Bumblebee”.