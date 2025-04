Palermo. Due giornate al Bar Pickwick dedicate a I Buoni Cugini Editori

Condividi questo articolo?

Questa settimana, il 3 ed il 4 aprile, presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo, incontreremo la casa editrice I Buoni Cugini Editori. Nel corso delle due giornate offriremo un calice dei Vini Tonnino a chiunque acquisterà un libro.

Un’occasione per passare una serata in compagnia ed approfittare della nostra offerta per comprare i libri dei I Buoni Cugini editori.

Grazie alla disponibilità dell’Azienda Tonnino ed ai suoi ottimi vini abbiamo immaginato ed organizzato queste due giornate.

Venerdì 4 Aprile a partire dalle 18,00 ci sarà inoltre l’incontro nell’anniversario della Rivoluzione della Gancia del 4 Aprile 1860. Introduce Ivo Tiberio Ginevra, editore, relaziona Pietro Zambito, storico.