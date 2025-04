Palermo: al “Bar Pickwick” presentazione del libro “L’ombra di Kafka” di Andrea Alba

Condividi questo articolo?

Giovedì 24 aprile a partire dalle 18,00 presso il Bar Pickwick di via A. Paternostro 49 a Palermo si terrà la presentazione del libro “L’ombra di Kafka” di Andrea Alba edito nell’aprile del 2025 per Arkadia Editore.

A discutere con l’autore ci saranno Mariela Peritore Fabbri ed Ivana Peritore Fabbri curatrici della collana Sidekar presso Arkadia Editore

Roma, 1999. Cristina, giovane laureanda in Lingue, lavora a una tesi sulle opere di Kafka e le sue traduzioni italiane, ma la ricerca prende una piega inaspettata quando scopre un’edizione apocrifa de La metamorfosi, firmata da un misterioso traduttore. Seguendo le tracce dell’enigmatico curatore, Cristina scopre che è un falsario, autore di una lunga serie di inganni editoriali.

La rivelazione manda in frantumi la sua tesi e la sua autostima. Inizia così per Cristina un viaggio che non solo mette in discussione le sue convinzioni, ma la costringe a riflettere sulla verità e sull’autenticità delle storie che raccontiamo, su chi decide cosa sia reale e su come la finzione possa talvolta prendere il posto della realtà. Quando tutto sembra ormai perduto, una sorpresa arriva all’alba del nuovo millennio.

