Catania: recital chitarristico di Adriano Basile, giovane promessa, nel Tempio Valdese

Nuova occasione di musica di qualità organizzata dalla Biblioteca Navarria Crifò in collaborazione con la per il recital chitarristico di Adriano Basile, giovane promessa delle sei corde ma già apprezzato virtuoso dello strumento, che si esibirà quindi nello storico Tempio Valdese sito a Catania in via Naumachia 18/b. di Catania che metterà a disposizione il proprio locale di culto giovedì 24 aprile 2025 alle ore 18.00 per il recital chitarristico di Adriano Basile, giovane promessa delle sei corde ma già apprezzato virtuoso dello strumento, che si esibirà quindi nello storico Tempio Valdese sito a Catania in via Naumachia 18/b.

Nato nel 2004, Adriano Basile ha iniziato lo studio della chitarra classica all’età di 13 anni. Attualmente sta completando il triennio accademico di I livello presso il Conservatorio di Musica “Giovanni Paisiello” di Taranto sotto la guida del maestro Domenico Famà.

Ha preso parte da allievo effettivo alle masterclass di artisti di fama internazionale come Antigoni Goni, Carlo Marchione, Claudio Maccari, Paolo Pugliese, Francesco Biraghi, Ondrej Vesely e Eleonora Perretta. È sempre stato premiato in diversi concorsi di musica nazionali e internazionali; tra questi il XXVIII Concorso Nazionale “Giulio Rospigliosi” di Lamporecchio (PT), il XLVII Concorso Nazionale “Sac.M.o Giovanni Ansaldi” di Mondoví (CU), il XI Concorso Internazionale “Alirio Diaz” di Roma (RM), il XIII Concorso Internazionale “Nilo Peraldo Bert di Biella (BI), il Concorso “Euterpe Music Awards 2024” di Berlino (Germania), il XIII Concorso del Guitar Master Lago d’Orta di Armeno (NO), il IX Concorso “Guitar Contest KTTNB” di Riga (Lettonia), il Concorso Internazionale Mediterraneo di Bari.

In qualità di concertista si è esibito da solista e in duo chitarristico per il Conservatorio di Musica “Giovanni Paisiello” di Taranto per la Fondazione “Paolo Grassi” di Martina Franca (TA), e per l’associazione “Il Parnaso Delle Muse” di Martina Franca (TA). Nel 2024 ha eseguito in prima esecuzione italiana i Péchés de jeunesse di Alessandro Solbiati, durante una conferenza del “Guitar Master Lago d’Orta” presso Villa Nigra di Miasino (NO).

Programma:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Courante (da BWV 995)

Gavotte I e II (da BWV 995)

Giga (da BWV 995)

Fernando Sor (1778-1839)

Les Folies d’Espagne variées et un Menuet Op.15(a)

Mauro Giuliani (1781-1829)

Op. 148 L’Armonia

Johann Kaspar Mertz (1806-1856)

An Malvina

Elegie

Miguel Llobet (1878-1938)

El Noi de la Mare

Luigi Legnani (1790-1877)

Capriccio n. 12

Capriccio n. 30

Capriccio n. 27