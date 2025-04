NASCE A NOTO LA “FUORI INFIORATA”: il barocco siciliano con Michelangelo Pistoletto e molti altri artisti

Condividi questo articolo?

Nasce a Noto la Fuori Infiorata, una manifestazione satellite della celebre “Infiorata di Noto”, che ne amplia il raggio d’azione, valorizzando il tessuto urbano e culturale della città attraverso un dialogo tra arte contemporanea, partecipazione collettiva e patrimonio storico.

Sul modello di successo del Fuori Salone di Milano di Gilda Bojardi, dal 17 al 20 maggio Fuori Infiorata si diffonderà per la città simbolo del barocco siciliano tra luoghi pubblici e privati, molti dei quali aperti eccezionalmente per l’occasione, espandendosi anche in altri luoghi iconici del Val di Noto, coinvolgendo artisti, artigiani, designer. Dalle dimore storiche cittadine come il piano nobile del settecentesco Palazzo Trigona di Canicarao e la Loggia del mercato, agli show room atelier Santagatha Pozzilei Concept Store e Loreto Interni; dalla splendida campagna mediterranea dello Zahir Country House e Cantine Barone Sergio, fino al Lido di Noto.

Con il patrocinio e il sostegno del Comune di Noto, il progetto è promosso dal Comune di Noto come parte integrante del programma ufficiale della Infiorata e affidato al coordinamento e direzione artistica di Alessia Montani e Luigi Grasso, imprenditori culturali e fondatori del Parco dell’Anima e del Consorzio AVASIM-MAMA.ART- MAMA.SEEDS, con la curatela di Andrea Guastella.

Il progetto si avvale anche della collaborazione di partner istituzionali e culturali, tra cui IILA – Organizzazione Internazionale Italo Latino Americana, già legata al Consorzio AVASIM-MAMA.SEEDS, che parteciperà con la proiezione di un video sulle opere di artisti dell’America Latina e la presenza del Segretario Generale Antonella Cavallari.

Tantissimi gli artisti convolti, che realizzeranno le proprie opere sul tema scelto quest’anno: La Pace si fa Arte: l’Infiorata che Unisce, la speranza oltre le frontiere. A cominciare da Michelangelo Pistoletto, primo artista della storia candidato al Premio Nobel per la Pace (2025) per il suo impegno nella costruzione di un mondo più equo, inclusivo e pacifico attraverso l’arte. Il maestro indiscusso dell’arte contemporanea italiana presenterà “la Colomba della Pace 2015-2023”, un’opera sulla “pace preventiva” in netta opposizione al concetto tanto abusato di “guerra preventiva”. L’opera, che intreccia il celebre Terzo Paradiso con i simboli di pace, come la bandiera arcobaleno e la colomba bianca, è ispirata al primo premio del progetto didattico “Educare alla pace: Leonardo, Picasso, Pistoletto” e sarà realizzata per l’occasione dai maestri infioratori dell’Associazione CulturArte Noto, presieduta da Valentina Mammana, direttore artistico dell’Infiorata di Noto, ed esposta a Largo Rattazzi, che nei giorni dell’evento sarà rinominata Piazza della Pace e della Solidarietà.

Tra gli altri artisti invitati Fulvio Merolli, Alessia Forconi e Filippo Tincolini, tre scultori italiani tra i più noti che realizzeranno opere site specific in dialogo con gli scenari della città barocca: la Fenice di Fulvio Merolli, ispirata alla storia della città di Noto distrutta dal terremoto e risorta dalle sue stesse ceneri a Piazza Municipio; Penelope, scultura fatta di materia e piante di edera rossa di Alessia Forconi a Largo Landolina; e Spaceman Shine di Filippo Tincolini: un astronauta dalla cui tuta emergono fiori come simbolo della natura vincitrice che diventa anche l’ideale mascotte della Fuori Infiorata, con due esemplari, diversi ma speculari, che accolgono e salutano i visitatori. L’artista Davide Bramante esporrà le sue opere, realizzate appositamente per l’Associazione Thanks, presieduta da Francesca Campioli, dal titolo “Compagni di strada – Ritratti di gratitudine”, per celebrare la relazione intima tra gli animali e l’Uomo presso la Loggia del Mercato. Gli artisti Francesco Palazzolo e Toni Campo interverranno con un’installazione site specific, contaminando gli spazi di Loreto Interni con porte e finestre che aprono nuovi spiragli di pace, mentre l’installazione site specific dell’artista e designer Andrea Parisio, si potrà ammirare presso le Cantine Barone Sergio.

La manifestazione si espanderà inoltre tra gli antichi agrumeti, gli alberi di ulivo, i mandorli secolari e i carrubi dello Zahir Country House, dove sono esposte in modo permanente le opere di Chicco Margaroli, Titti Garelli, Irem Incendayi, Domenico Pellegrino, Giulio Rigoni, Mariano Franzetti, Fulvia Morganti, Paola Romano, Toni Campo e sarà ospitata per l’occasione la scultura Queen of the Jellyfishes, La Regina delle Meduse dell’artista di fama internazionale Rosa Mundi, che approda a Noto dopo le mostre a Osaka, al Parco Archeologico del Colosseo e al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, solo per citarne alcune.

Al piano nobile di Palazzo Trigona di Canicarao si terrà la mostra “Neppure con un fiore” dedicata alla poetessa netina Mariannina Coffa, pioniera della lotta per i diritti delle donne, che riunirà opere di numerosi artisti tra i quali: Salvatore Anelli, Gianluca Balocco Moor, Salvo Barone, Luigi Citarrella, Alessandro Gedda, Giacomo Lo Verso, Guglielmo Manenti, Danila Mancuso, Fulvia Morganti, Alida Pardo, Francesco Pennacchi, Rossella Pezzino de Geronimo, Stefania Pennacchio, Eleonora Rossi e Nicholas Peal. In particolare, Salvo Barone presenterà in anteprima il suo progetto La donna è nobile, una serie di oli che esaltano la maestà universale della donna, prescindendo da ruoli o condizioni, mentre Gianluca Balocco Moor presenterà l’opera digitale sensoriale Judith of Flowers ispirata alla Giuditta di Klimt: un’immagine in continua e lentissima trasformazione, che sembra provenire da un mondo sconosciuto, appena esposta al Fuori Salone di Milano.

Moltissime infine le attività proposte nel programma, tra talk, con la partecipazione di AIDDA, visite guidate e percorsi nella natura, come, per esempio, quello proposto dall’Associazione Marina di Noto, che si unisce alla Fuori Infiorata con Aspettando l’Infiorata – Bici in fiore, che prevede appuntamenti per cicloturisti con biciclette e carrozzine rigorosamente decorate di fiori.

DICHIARAZIONI

La Fuori Infiorata nasce dal desiderio di valorizzare il dialogo tra cittadini, nuovi residenti e turisti, all’interno di un progetto di integrazione delle professionalità e delle espressioni culturali che animano la nostra comunità. Con questo progetto, che abbiamo voluto fortemente come estensione dell’Infiorata, intendiamo aprire Noto a nuove traiettorie culturali e a una partecipazione diffusa, promuovendo un modello di sviluppo aperto, condiviso e innovativo.

Corrado Figura, Sindaco di Noto

Con Fuori Infiorata vogliamo contribuire a fare di Noto un polo artistico in continua evoluzione, coinvolgendo attivamente imprese, istituzioni e comunità locali. È un’estensione dell’anima creativa della città, dove arte, cultura e territorio si fondono in un unico percorso di bellezza.

Alessia Montani e Luigi Grasso, M’AMA.ART, Parco dell’Anima di Noto, Consorzio AVASIM MAMASEEDS, direzione artistica

Noto è una città straordinaria. Abbiamo selezionato artisti di fama internazionale con l’obiettivo di costruire un dialogo autentico tra l’arte contemporanea e un patrimonio storico-architettonico cui tutto il mondo guarda con grande attenzione.

Andrea Guastella, curatore della rassegna