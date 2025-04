Morto a Palermo bimbo di 4 anni dopo incidente in minimoto

Condividi questo articolo?

Il grave incidente si era verificato lo scorso 7 aprile e per il piccolo Thomas le condizioni apparivano subito disperate. Ieri l’epilogo all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo dove il piccolo di appena 4 anni è spirato. Fatale lo scorso 7 aprile un incidente a bordo della sua minimoto, regolarmente dotata di rotelle supplementari, ma che non gli hanno consentito di salvarsi a seguito dello schianto contro un muro.

Immediatamente soccorso e trasportato al Di Cristina è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico a causa delle gravi lesioni interne e delle fratture facciali riportate. Ieri poi il decesso.

Le indagini adesso mirano a capire l’esatta dinamica dell’incidente, anche per accertare se al momento dell’incidente il bimbo fosse solo (come dichiarato) o altre persone potrebbero invece esser state presenti.