Condividi questo articolo?

Sarà in rotazione radiofonica “Mi perdo”, il nuovo singolo di Franci disponibile sulle piattaforme di streaming.

“MI PERDO” racconta di un amore intenso e complicato, che alterna momenti di pura felicità a dubbi e confusione. Il testo esplora il desiderio di fidarsi, nonostante le paure e le insicurezze, e la difficoltà di stare lontani, anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Il ritornello sottolinea questa tensione, chiedendo conferme, pur sapendo che, nonostante le incomprensioni e i litigi, l’attrazione reciproca rimane inarrestabile. L’amore descritto è un amore puro, capace di far battere il cuore e perdere il fiato, che porta tanto a litigare quanto a ridere, facendo emergere le fragilità di chi lo vive, ma che non si spegne mai.

Biografia

Pubblicità

Francesca Gugliotta ha 17 anni e vive a Filadelfia, in provincia di Vibo Valentia.

Frequenta il terzo anno di Liceo Scientifico e ha sempre dedicato la sua vita alla musica sin dall’età di 6 anni suonando la chitarra, partecipando a numerosi concorsi musicali e Master.

Ora iscritta al conservatorio F. TORREFRANCA di Vibo Valentia, dove studia Chitarra classica, e dal 2022 alla scuola di canto di alto perfezionamento canoro RC VOCE PRODUZIONE di Cecilia Cesario e Rosario Canale.

Nella vita il suo sogno e obiettivo è quello di vivere della sua musica e comincia a scrivere sperando con essa di ispirare ed emozionare le persone che l’ascoltano.

A luglio 2024 esordisce con il brano “Pioggia sul cemento”.

“Mi perdo” è il nuovo singolo di Franci disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 28 marzo 2025 e in rotazione radiofonica 18 aprile.