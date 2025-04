Messina, di presentazione del Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2025 in programma a Capo d’Orlando

Condividi questo articolo?

Capo d’Orlando si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura 2025, in programma dal 23 al 28 giugno.

La presentazione ufficiale si terrà oggi, mercoledì 9 aprile, alle ore 10.00, presso Palazzo dei Leoni alla presenza del Sindaco metropolitano Federico Basile, del Direttore generale della Città Metropolitana di Messina Giuseppe Campagna, dell’Assessore regionale Turismo Sport e Spettacolo Elvira Amata, del Presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina, del Sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì, del Presidente del Circolo Yacht Club Capo d’Orlando Francesco Federico, del Consigliere federale Federazione Italiana Vela Maurizio Buscemi, del Consigliere UVAI Francesco Siculiana, del vice Presidente Comitato VII Zona FIV Francesco Zappulla e del Professore ordinario di Marketing dell’Università di Messina Augusto D’amico.

Organizzato dallo Yacht Club Capo d’Orlando, il campionato costituirà l’evento clou della vela d’altura italiana grazie alla presenza dei migliori velisti del panorama nazionale e costituirà una significativa opportunità per promuovere lo sport e il turismo della costa tirrenica messinese.

“Questo prestigioso riconoscimento – ha dichiarato il Sindaco metropolitano Federico Basile – premia l’intero comprensorio orlandino, forte di un porto turistico moderno ed efficiente e di una consolidata esperienza nell’organizzazione di competizioni veliche di livello nazionale. Il Campionato Italiano non sarà solo un appuntamento agonistico di spicco, ma anche un importante veicolo promozionale per una delle gemme turistiche della Sicilia, capace di attrarre numerosi appassionati di vela”.