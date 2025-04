Messina celebra la Pasqua: dei Cavalieri di Gran Croce riconoscimenti l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla.

Condividi questo articolo?

Un momento di condivisione e riflessione ha caratterizzato la giornata di oggi, in cui S.E. Mons. Giovanni Accolla ha ricevuto gli auguri pasquali della città, accompagnato da Mons. Cesare Di Pietro. Un’occasione speciale, resa ancor più significativa dalla celebrazione del 48° anniversario di sacerdozio di Mons. Accolla.

A prendere parte alla visita è stato l’Avv. Giorgio Mirti della Valle, in rappresentanza della Fondazione dei Cavalieri di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana, istituzione che raccoglie personalità di altissimo livello tra magistrati, accademici e figure di spicco delle istituzioni. La Gran Croce, uno dei massimi riconoscimenti conferiti dalla Repubblica Italiana, viene attribuita a coloro che hanno dato un contributo straordinario alla crescita e al prestigio del Paese.

Oltre al valore simbolico degli auguri, la giornata ha ribadito l’impegno concreto della Fondazione a favore della comunità. In particolare, è stato evidenziato il supporto al reparto di Pediatria del Policlinico Universitario di Messina, un gesto che testimonia l’importanza di unire prestigio e solidarietà in un’azione tangibile per il bene comune.

In un clima di vicinanza e partecipazione, la Pasqua è stata celebrata non solo con scambi di auguri, ma anche con un forte messaggio di speranza e impegno sociale, unendo tradizione e attenzione verso i più bisognosi.