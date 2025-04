Mascali, il Museo del Mare di Viale Immacolata apre le porte con la collaborazione del Servizio Civile

Condividi questo articolo?

Il Museo dei luoghi e delle civiltà marinare di Mascali di viale Immacolata, inaugurato lo scorso marzo, si appresta ad accogliere visitatori e scolaresche grazie a una proficua sinergia con il Servizio civile nazionale. La struttura museale rimane aperta il martedì: 09:30 – 12:30, Giovedì: 15:30 – 17:30 e Sabato: 09:00 – 12:00

L’edificio che ospita il museo, un tempo vivace mercato del pesce, ha ritrovato nuova vita attraverso un ambizioso progetto finanziato dal FLAG Riviera Jonica Etnea, con il sostegno di fondi europei.

Il nuovo spazio culturale offre ai visitatori un’immersione nel mondo marino attraverso esposizioni permanenti di materiale divulgativo, affascinanti modelli tridimensionali di diverse specie marine e coinvolgenti proiezioni multimediali. “La collaborazione con il Servizio Civile Nazionale – affermano il sindaco Luigi Messina e il vice sindaco, Veronica Musumeci – garantirà un’accoglienza qualificata e un supporto prezioso per le attività didattiche rivolte alle scuole. L’apertura del Museo del Mare rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione della storia e della cultura marinara di Mascali, offrendo un nuovo polo di attrazione culturale e didattica per residenti e turisti”.

