Mascali eccellenza in Protezione Civile: menzione speciale per la gestione delle emergenze

Il Comune di Mascali ha ricevuto un prestigioso riconoscimento durante la Maratona dei Sindaci dei Comuni virtuosi in Protezione civile, un’iniziativa promossa dal dirigente generale Salvo Cocina. L’ente guidato dal sindaco Luigi Messina si è distinto ottenendo la menzione speciale “Emergenza” per la “migliore attitudine nella gestione e nel superamento delle emergenze del territorio o per il supporto prestato ad altri enti e comuni in caso di emergenza”.

A ritirare l’importante premio, nel corso della manifestazione che quest’anno ha visto la partecipazione di circa 300 sindaci siciliani, è stato l’assessore alla Protezione civile, Paolo Virzi, in rappresentanza istituzionale del primo cittadino di Mascali. L’evento ha rappresentato un’occasione per valutare i punti di forza e di debolezza dei comuni dell’isola in materia di protezione civile, premiando in particolare quegli enti che si sono dotati di un piano comunale di protezione civile aggiornato al 2018 o successivamente.

Oltre a questo criterio fondamentale, sono stati riconosciuti gli sforzi dei comuni che si sono distinti nella gestione concreta delle emergenze, nella valorizzazione del prezioso apporto del volontariato e nelle significative attività di sensibilizzazione e comunicazione rivolte direttamente ai cittadini.

L’amministrazione Messina, in particolare, ha dimostrato una notevole operosità e un’efficace gestione operativa degli interventi in occasione dei recenti eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nei mesi di ottobre e gennaio. Un impegno che ha visto il sindaco Luigi Messina in prima linea nella gestione della difficile emergenza, attraverso azioni concrete volte a regimentare i pericolosi flussi idrici che hanno causato ingenti danni al territorio comunale.

In questo delicato contesto, si è rivelato fondamentale l’apporto sinergico della protezione civile comunale, guidata con dedizione dall’assessore Virzi, della polizia locale, dell’Ufficio tecnico comunale e delle preziose associazioni di volontariato, tra cui spicca il Noes, che ha fornito un supporto cruciale alla complessa macchina organizzativa del Comune.

“La menzione speciale conferita a Mascali – affermano il sindaco Luigi Messina e l’assessore Virzì – rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno e l’efficacia dimostrata nella tutela del territorio e della comunità di fronte alle calamità naturali, ponendo l’amministrazione Messina come un esempio virtuoso nel panorama della protezione civile siciliana”.