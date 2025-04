Marsala. Tiziana Foschi in “Faccia un’altra Faccia” nella “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”

Condividi questo articolo?

Domenica prossima, 27 aprile alle ore 18, nel teatro Impero

Si intitola “Faccia un’altra faccia – L’arte di sentirsi inadeguati” lo spettacolo che andrà in scena domenica 27 aprile alle ore 18 nel teatro Impero di Marsala. A calcare il palcoscenico sarà Tiziana Foschi (storica componente del quartetto comico “La Premiata Ditta”), nota per la sua duttilità espressiva, capace di cambiare volto solo inarcando le sopracciglia o storcendo un labbro. “La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo nuda”, ha detto l’attrice –. A volte è inclusiva e accogliente, altre è scostante, inadeguata”. Spettacolo esilarante e ironico, con la partecipazione di Antonio Pisu, dove le “Facce in scena si amplificano, diventano grottesche pur di strappare una risata e in platea ognuno riconosce il vicino di casa, il giornalaio, il collega di ufficio, la suocera, ma mai se stesso. È l’antico gioco della parodia – spiega Tiziana, che ha curato i testi con Antonio Pisu e Francesca Zanni –: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare. Del resto le storie di uomini e di donne sono sempre state il bersaglio della mia curiosità e il trasformismo l’abito ideale alla mia timidezza. Le mie facce sono proiezioni di realismo, sono facce contemporanee, che raccontano l’attualità, ma anche facce di sogno cinico e garbato. Sono i tanti connotati che ho”. Una specie di riassunto umano, per non prendersi troppo sul serio: “Persone, tipologie umane che ho visto passare (ma anche restare) in molti anni di questo mestiere”. La regia è di Antonio Pisu.

Lo spettacolo è inscritto all’interno della “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale Sipario con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

