L’aeroporto di Palermo racconta la PasquaInSicilia: cultura, fede e territorio sui ledwall dello scalo

In vista delle festività pasquali, l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo si trasforma in una vetrina d’eccezione per accogliere il flusso record di passeggeri attesi durante il lungo weekend dal 18 al 22 aprile.

Tra le aree arrivi e partenze, i grandi ledwall trasmettono un emozionante video dedicato alla Sicilia: un racconto per immagini che spazia da Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, fino ai suggestivi riti della Settimana Santa, autentico patrimonio spirituale e culturale dell’isola.

A raccontare l’iniziativa è il presidente della società di gestione dello scalo, Salvatore Burrafato, che spiega:

“Il nostro obiettivo è accogliere i viaggiatori offrendo non solo servizi, ma anche emozioni. Questo video vuole raccontare un fatto straordinario – Agrigento Capitale della Cultura – ma anche valorizzare il patrimonio culturale e naturale della Sicilia, con le sue tradizioni pasquali, le eccellenze enogastronomiche e la bellezza diffusa del territorio.”

Secondo i dati previsionali in possesso della direzione aeroportuale, il periodo pasquale vedrà transitare oltre 137.000 passeggeri, con un aumento del 15% rispetto al 2023. Numeri che confermano la centralità strategica del Falcone Borsellino nei flussi turistici dell’isola.

“Con questo messaggio visivo – continua Burrafato – vogliamo che ogni viaggiatore che passa da qui possa portar via un’idea chiara: la Sicilia è un luogo straordinario, pronto a vivere una nuova stagione di rilancio turistico e culturale. Una spinta al PIL che passa anche attraverso le nostre imprese e l’intera filiera enogastronomica.”