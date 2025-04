La Sicilia saluta il Torneo delle Regioni 2025: un’edizione da incorniciare, più di 2mila presenze

Condividi questo articolo?

Si è conclusa con grande successo in Sicilia la 61ª edizione del Torneo delle Regioni, una delle manifestazioni più attese del panorama calcistico dilettantistico nazionale, che quest’anno ha unito sport, cultura e solidarietà in un’unica settimana al cardiopalma. A trionfare sono state Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia, che si sono divise i titoli nelle diverse categorie giovanili e femminili. Per la prima volta ospitato sull’Isola, il Torneo ha coinvolto le categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio Femminile, portando in Sicilia oltre 2000 presenze tra atleti, dirigenti e staff tecnici provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Dal 12 al 18 aprile, il calcio è stato protagonista in un vero e proprio viaggio itinerante attraverso la Sicilia, toccando impianti sportivi dislocati in cinque macro aree: Girone A: Palermo / Trapani; Girone B: Agrigento / Caltanissetta / Enna; Girone C: Ragusa / Siracusa; Girone D: Catania; Girone E: Messina / Taormina. Lo Stadio “Valerio Bacigalupo” di Taormina ha ospitato le finali, offrendo uno spettacolo all’altezza delle aspettative.

“Il successo del Torneo delle Regioni è merito di tutti coloro che hanno contribuito con impegno e passione – ha dichiarato Sandro Morgana, Presidente del Comitato Regionale Sicilia Figc-Lnd -. L’organizzazione ha funzionato sotto ogni aspetto: sportivo, logistico e ricettivo. In una regione complessa come la Sicilia, il Torneo assume un valore ancora più importante: è un esempio di come si può e si deve vivere il calcio. Abbiamo voluto superare i confini dello sport, seguendo l’esempio e l’insegnamento del Presidente Mattarella. Ci siamo riusciti!”

ll Lazio conquista il titolo Under 15 Maschile. Per la selezione laziale si tratta della diciannovesima vittoria nella storia del torneo, la terza nella categoria. La Lombardia firma una splendida doppietta, imponendosi nell’Under 17 Maschile (2-1 contro l’Emilia Romagna) e nel Femminile, battendo il Veneto ai supplementari. Con questo successo, la Lombardia raggiunge il dodicesimo titolo rosa, confermandosi al vertice del calcio femminile regionale. Impresa per il Friuli Venezia Giulia, che conquista l’Under 19 Maschile rimontando il Piemonte in finale.

Anche la 3ª edizione del Torneo delle Regioni eSport – calcio digitale ha regalato emozioni e competizione ad alto livello. Grande riscontro per l’iniziativa solidale promossa dal Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND: per ogni gol segnato nel torneo, 5 euro sono stati destinati all’associazione culturale “La Casa di Lucia A.P.S.” di Bompietro, attiva in progetti di accoglienza e sostenibilità. Appuntamento al 2026, con una nuova regione pronta a raccogliere il testimone di questa esperienza sportiva e umana.