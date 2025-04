INSTITUTO CERVANTES PALERMO. in programma la manifestazione “Si me emociono aprendo mejor”.

Condividi questo articolo?

Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani, Palermo

L’Instituto Cervantes Palermo in vista della Settimana Cervantina ha organizzato, in collaborazione con il Liceo Statale G.A. De Cosmi di Palermo, la manifestazione Si me emociono aprendo mejor, in programma per mercoledì 16 aprile nei locali della Chiesa di Sant’Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 33).

A partire dalle ore 10.00 gli studenti delle classi 2N e 3N del Liceo, coordinate dai docenti Monica Paola Bottaro, Maria Teresa Monterisi, Giuseppe Parisi e Antonina Spinnato, saranno coinvolti in diverse attività a tema.

Si comincerà con una coreografia rap ispirata alla composizione El Cid Campeador di autore anonimo, poema epico risalente al 1140 circa, uno dei testi più antichi della letteratura spagnola. L’opera narra le avventure di Rodrigo Díaz de Vivar, “el Cid”, appunto; esiliato ingiustamente dal re don Alfonso, insieme ad un gruppo di fedeli lotta contro chi ha tramato alle sue spalle per poter riconquistare l’onore perduto.

A seguire, la proiezione di podcast di lettura e commento di poesie di vari autori spagnoli.

A conclusione verrà presentata la drammatizzazione cantata del Romanzo del Conde Olinos di autore anonimo, uno dei romanzi più noti della tradizione castigliana che parla dell’amore oltre la morte.

La manifestazione è aperta anche al pubblico, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il 15 aprile, sempre nei locali dell’Instituto Cervantes, in occasione dell’anniversario della morte di Miguel De Cervantes si svolgerà il laboratorio teatrale Teatro dell’oppresso: Don Chisciotte e il teatro sociale, rivolto agli alunni dell’I.I.S.S. “M. F. Quintiliano” di Siracusa.

A condurre il laboratorio saranno l’attrice Yipsia Torres Cuevas e la scrittrice Nei González Lorenzo che, ispirandosi ai personaggi di Don Chisciotte e Sancio Panza e ai valori che simbolicamente rappresentano – come la fede e il senso di giustizia – mostreranno il loro essere ancora attuali e d’ispirazione per i giovani di oggi.