Il FINC ON Tour in Francia. Il 13 aprile restituzione pubblica della residenza sostenuta dalla Scènes Nationales

Condividi questo articolo?

Il FINC ON TOUR – prima edizione internazionale del FINC – Festival Internazionale Nouveau Clown – ha proposto al pubblico francese cinque spettacoli di altissima qualità, ospitati dal prestigioso Théâtre GRRRANIT – Scène nationale de Belfort. In scena si sono esibiti Dandy Danno e Diva G con “Une improbable Histoire d’amour”, la straordinaria Gardi Hutter con “Jeanne d’ArPpo, la Compagnia Baccalà con il celebre “Pss Pss” e Bart Van Dyck in arte “Barto” .

Tutti gli spettacoli sono stati accolti con grande calore dal pubblico e con soddisfazione da parte dell’organizzazione del teatro. Hanno partecipato anche alcuni spettatori siciliani, arrivati a Belfort nell’ambito del Fan Tour promosso dal FINC, che hanno potuto vivere l’esperienza anche grazie a un’accoglienza diffusa nelle case dei cittadini della città francese.

La creazione del nuovo spettacolo “MAX”

Pubblicità

Terminata la prima fase di programmazione, Graziana Parisi (Diva G) e Daniele Segalin (Dandy Danno), ideatori e direttori artistici del FINC Festival, sono rimasti a Belfort per lavorare a “MAX”, il nuovo spettacolo dedicato alla figura di Max Linder, pioniere della comicità visuale e ispiratore di Charlie Chaplin. Il progetto è il frutto di una coproduzione tra il Théâtre GRRRANIT e la compagnia Theatre Degart, formata dagli stessi Parisi e Segalin, ed è realizzato nell’ambito di una residenza artistica sostenuta congiuntamente dalla rete francese delle Scènes Nationales, di cui il GRRRANIT fa parte, e dal Ministero della Cultura italiano.

La Scènes Nationales è una rete di circa 70 teatri e centri culturali riconosciuti dal Ministero della Cultura francese come punti di riferimento per la creazione e la diffusione delle arti performative contemporanee. La Scènes Nationales e il Ministero d’oltralpe sostengono il percorso di residenza presso il GRRRANIT, mentre il Ministero italiano sosterrà il proseguo della creazione, avendo selezionato “Max Linder. Il clown che portò il circo al cinema” tra i migliori cinque progetti del bando nazionale per i progetti speciali di circo 2025.

La prima restituzione pubblica di questo percorso creativo, intitolata “Creazione!”, sarà presentata il 13 aprile al Théâtre GRRRANIT e rappresenterà un momento centrale di confronto diretto con il pubblico, elemento ritenuto fondamentale dagli stessi artisti. L’interesse suscitato è confermato dalle oltre 150 prenotazioni ricevute nei primi due giorni di apertura, un risultato sorprendente che conferma l’eco positiva generata dagli spettacoli della prima settimana e l’attenzione che il pubblico locale riserva al percorso creativo della compagnia.

Spazio anche alla formazione con le masterclass

Il FINC ON TOUR ha dedicato anche uno spazio alla formazione, con due masterclass tenute da Dandy Danno e Diva G: la prima rivolta agli studenti di teatro del Conservatorio di Belfort, la seconda all’associazione Clowns de la Chiffogne, attiva nella promozione dell’arte del Clown.

Entrambe le iniziative hanno avuto ottima partecipazione e grande interesse, offrendo ai partecipanti l’occasione di approfondire tecniche, linguaggi e approcci della clownerie contemporanea in un contesto di dialogo internazionale.

Il FINC Festival – Chi, cosa, dove, quando…

Il FINC è un festival che nasce dalla visione di Daniele Segalin (in arte Dandy Danno) e Graziana Parisi (in arte Diva G), artisti e direttori del festival, con l’obiettivo di ridefinire la visione tradizionale del clown, offrendo una nuova prospettiva sull’umorismo e una visione diversa sulla comicità visuale. Il suo tema principale è l’autoironia, una qualità che il Clown domina con maestria.

Il FINC amplia il concetto stesso di clown e lo porta in una dimensione più contemporanea e universale. La sua comicità si esprime senza parole, affidandosi a gesti, espressioni facciali e movimenti del corpo, in un linguaggio immediato e accessibile a tutti, che supera le barriere linguistiche e culturali.

Il FINC è riconosciuto dal Ministero della Cultura italiano, che lo sostiene sin dalla sua prima edizione, e fa parte di EFFEA – The European Festivals Fund for Emerging Artists, rete di festival di alta qualità artistica promossa dalla European Festivals Association e co-finanziata dall’Unione Europea.

La IV edizione si svolgerà tra il 26 giugno e il 13 luglio 2025 a Giardini Naxos e in altri comuni siciliani in via di definizione, con il sostegno del Ministero della Cultura, dell’Ente Parco Archeologico di Naxos, del Comune di Giardini Naxos, dove Theatre Degart ha sede, e degli altri Comuni coinvolti, in partenariato con importanti operatori del turismo e associazioni culturali del territorio.