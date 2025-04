“Il Cannolo dei Record”: dietro le quinte di un’impresa dolciaria siciliana senza precedenti

Condividi questo articolo?

Un’impresa straordinaria, un simbolo dell’eccellenza siciliana e una dimostrazione concreta di talento, passione e collaborazione: è questo il risultato raggiunto con la realizzazione del cannolo più lungo del mondo, che con i suoi 21,43 metri ha conquistato un posto nel prestigioso Guinness World Records.

Il progetto, promosso dall’Associazione Ristoworld Italy, sotto la presidenza di Marcello Proietto Di Silvestro e con la direzione tecnica del Maestro Lillo De Fraia, è stato molto più di una semplice sfida culinaria: è stato un vero e proprio capolavoro di ingegneria dolciaria, reso possibile grazie a una squadra d’eccellenza tutta siciliana.



Dietro le quinte, infatti, ha lavorato un team altamente specializzato, composto da professionisti e aziende del territorio che hanno unito competenze e passione per raggiungere un obiettivo ambizioso. In prima linea i Maestri Orazio Silicato (Cannolificio CanolSud), Vito Mazzarino (MrFood), Giuseppe Cono Genova (Associazione Ghiran) e lo Chef Andrea Finocchiaro, Past President di Ristoworld Italy. A loro si aggiungono altri preziosi collaboratori che hanno contribuito in maniera determinante: Giovanni Di Stefano, Michael Mannino, Silvana Galati Pricchia, Patrizia Salvà Birbante, Cosimo Lorina e Gino Li Veli.

Dalla progettazione alla realizzazione, ogni fase – dalla gestione dei tubi, all’impasto, alla stesura, alla cottura, fino al trasporto, montaggio e farcitura – è stata curata con precisione millimetrica, facendo emergere l’altissimo livello tecnico e creativo del gruppo.

Questo straordinario risultato rappresenta un orgoglio per l’intera regione e un omaggio al patrimonio gastronomico e culturale della Sicilia, che continua a distinguersi nel mondo per qualità, tradizione e innovazione.