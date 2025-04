Il 24 aprile Felisia Sebastian ha presentato il suo nuovo libro a Mascalucia

Condividi questo articolo?

Una serata intensa e carica di emozioni quella che ha visto la scrittrice catanese Felisia Sebastian presentare il suo ultimo libro “Un passaporto al di là delle nuvole. Lo specchio interiore dell’anima” (Mare Nostrum Edizioni) presso i locali dell’Aula Consiliare del comune di Mascalucia lo scorso 24 aprile alle ore 18.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose persone che non hanno voluto mancare all’evento malgrado fosse vigilia di un giorno festivo, un pubblico attento e partecipe che ha omaggiato con numerosi e sentiti interventi, e tanti applausi, il lavoro della scrittrice catanese. Molto bella anche l’Aula Consiliare arricchita di preziosi reperti archeologici e del vulcano Etna, ma anche di fiori. Il tutto impreziosito da una esposizione di quadri realizzati dalla pittrice Rita Maria Furnari, cugina dell’Autrice.

Come scritto dal sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra (assente per motivi istituzionali): “L’evento è stato un’importante occasione di incontro culturale, capace di mettere al centro la forza delle emozioni, della letteratura e del pensiero positivo.“.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale ha partecipato all’incontro l’assessore alla Cultura, avv. Marilena Caruso. Insieme all’Autrice inoltre erano presenti l’attore Gaetano Naselli, lo scrittore Paolo A. D’Angelo e per la casa editrice Luigi Asero.

La serata, organizzata appositamente non con una precisa scaletta, ma dettata di volta in volta secondo i “sentimenti” che sono parte integrante del libro di Felisia Sebastian, ha appassionato i partecipanti rendendo la presentazione oltre che un momento culturale, soprattutto un momento di incontro e affinità elettive.

“Un passaporto al di là delle nuvole. Lo specchio interiore dell’anima” parla infatti di personali riflessioni sulla vita, i valori, i sentimenti, le gioie e i dolori di esperienze vissute. Sullo sfondo ricordi e sensazioni vive di un grande uomo e delle sua spiritualità nascosta.

Felisia Sebastian è, dal punto di vista editoriale, al suo terzo libro dopo aver pubblicato negli anni 2001 e 2005 due libri di poesie intitolati “Ragione e Sentimento” le mie poesie; “Frammenti di vite smarriti illuminati dalla vera luce”. È appassionata di arte, letteratura e musica, ama scrivere fin dai tempi dell’adolescenza e, proprio grazie a questa sua passione ha partecipato a dei concorsi di poesia, sia a livello nazionale che internazionale. Ha al suo attivo una formazione professionale nell’ambito dell’insegnamento, è infatti laureata in Pedagogia Curr. Pedagogia della Marginalità e della Disabilità e in Scienze dell’educazione e della formazione. Sta per conseguire il terzo titolo di laurea. Al momento vive e lavora in una piccola località Umbra.

A seguire una breve photogallery e il video integrale della presentazione (NdR: a causa di un guasto improvviso alla memoria della videocamera parte del video presenta un’ampia sfocatura delle immagini, ce ne scusiamo con i nostri lettori).