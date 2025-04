Giovedì 24 aprile a Mascalucia si presenta il nuovo libro di Felisia Sebastian “Un passaporto al di là delle nuvole”

Condividi questo articolo?

Torna in libreria Felisia Sebastian, autrice catanese laureata in Pedagogia (Pedagogia Curr. Pedagogia della Marginalità e della Disabilità e in Scienze dell’educazione e della formazione).

Dopo aver pubblicato in passato due libri di poesie, “Ragione e Sentimento” e “Frammenti di vite smarriti illuminati dalla vera luce” pubblica adesso con Mare Nostrum Edizioni la sua ultima fatica letteraria, il libro dal titolo “Un passaporto al di là delle nuvole”.

Appassionata di arte, letteratura e musica, ama scrivere fin dai tempi dell’adolescenza e, proprio grazie a questa sua passione ha partecipato a dei concorsi di poesia, sia a livello nazionale che internazionale.

“Un passaporto al di là delle nuvole. Lo specchio interiore dell’anima” tratta di personali riflessioni sulla vita, i valori, i sentimenti, le gioie e i dolori di esperienze vissute. Sullo sfondo ricordi e sensazioni vive di un grande uomo e delle sua spiritualità nascosta.

L’evento si svolgerà presso l’Aula Consiliare del Comune di Mascalucia, giovedì 24 Aprile alle ore 18:00, in Piazza Rosario Livatino sn.

Insieme all’Autrice dialogheranno l’attore Gaetano Naselli, lo scrittore Paolo A. D’Angelo e Luigi Asero per Mare Nostrum Edizioni. Al tavolo insieme con i relatori la gradita presenza del sindaco di Mascalucia, Architetto Vincenzo Magra e dell’assessore alla Cultura Marilena Caruso.