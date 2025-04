Giarre. Si avvia a conclusione la XIII^ Edizione del Premio B.Andò

Condividi questo articolo?

Si avvia a conclusione la XIII^ Edizione del Premio Biagio Andò con la consegna dei premi in borse di studio ai vincitori. La manifestazione finale avverrà all’I.T.I. Fermi Guttuso domenica 4 maggio con inizio alle ore 10.00 e in questa occasione si conosceranno i nomi degli studenti a cui andrà il riconoscimento. E’ prevista la presenza dei figli del compianto sindaco del dopoguerra, Salvo e Sebastiano, del nipote Biagio e del gruppo dirigente della Fondazione Nuovo Mezzogiorno rappresentati da Salvo Lisi ed Enrico Fiumara , nonché di tutti i dirigenti scolastici degli istituti di Giarre e Riposto. Il Presidente del Premio Oreste Massari e il Presidente della commissione di valutazione Roberto Tufano leggeranno il nome del vincitore e degli studenti giunti al secondo posto. A consegnare i premi insieme agli organizzatori saranno autorevoli ospiti tra cui Anthony Barbagallo, deputato nazionale, Salvo Pogliese, senatore della repubblica, Alberto Cardillo,in rappresentanza del Governo Regionale, Maurizio Caserta, consigliere comunale a Catania e Antonio Pogliese, presidente dell’Associazione di ricerca e studi sulla cultura dei rischi.

“Gli studenti degli Istituti di Giarre e Riposto al termine di 4 incontri tematici organizzati nelle rispettive sedi scolastiche,-ha affermato Gaetano Ginardi, Dirigente scolastico dell’I.I.S. Fermi Guttuso- hanno prodotto degli elaborati sulla “Questione meridionale in Sicilia nel cinema e nella letteratura del dopoguerra”, sviluppando una profonda riflessione storica che, rielaborata in considerazione degli attuali punti di forza e di debolezza della nostra terra, costituisce fondamento imprescindibile per la pianificazione di un futuro ispirato al progresso culturale e sociale”.

“In qualità di Dirigente Scolastico esprimo grande soddisfazione per l’impegno dimostrato da tutti gli studenti delle scuole coinvolte, -ha concluso Ginardi-per la coesione sociale che il premio ha determinato e per la possibilità di mettere a disposizione la nostra scuola per la giornata conclusiva di questa splendida iniziativa”.

