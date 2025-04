Gangi, si presenta all’Agriturismo Casalvecchio il volume di Vincenza Montana “Heidi da Gangi”

Condividi questo articolo?

Organizzato da BCsicilia, Capralat ed Edizioni Arianna, con il patrocinio dei Comuni di Gangi e Geraci Siculo, nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si presenta martedì 22 aprile 2025 alle ore 17,00, presso l’Agriturismo Casalvecchio in C.da Montededaro in territorio di Geraci Siculo, il volume di Vincenza Montana “Heidi da Gangi”. Dopo i saluti di Giuseppe Ferrarello, Sindaco di Gangi, di Luigi Iuppa, Sindaco di Geraci Siculo, dell’editrice Arianna Attinasi e di Carmelo Giunta, Proprietario di Casalvecchio, dialogherà con l’autrice Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Letture a cura di Adele Lombardi, mentre le suggestioni musicali saranno affidate alle parole e note di Gandolfo Pagano e Moffo Schimmenti. Alla fine dell’incontro verrà offerto un aperitivo rinforzato con prodotti tipici.

“Heidi da Gangi è un racconto autobiografico, uno spaccato di vita vissuta della famiglia di mio marito, che risiede a Gangi, dove noi, io e il mio Peter, mio marito, abbiamo un caseificio, nel quale vengono prodotti dei formaggi caprini con il latte degli animali della nostra azienda agricola, Capralat, sita nei prati tra i Nebrodi e le Madonie” – afferma l’autrice del libro Vincenza Montana –

L’obiettivo principale del racconto, una fiaba che si avvera giornalmente, è quello di mettere in evidenza la dualità̀ della vita, fatta da un lato di passione amore e spirito di sacrificio, e dall’altro di dubbi e perplessità̀, che se non li superassimo ci impedirebbero di andare avanti. Per nostra fortuna tutti i sacrifici che facciamo ogni giorno ci vengono ripagati dagli animali e dalla natura che ringraziamo per il bene prezioso che ci dà in ogni istante della nostra vita. La nostra parola d’ordine è non arrendersi mai, per il bene nostro e dell’umanità̀ che ci circonda. Questo libro, una fiaba che si avvera, è rivolto ai ragazzi che invitiamo ad abituarsi, anche a costo di qualche sacrificio, al piacere del lavoro, riscoprendo magari gli antichi mestieri che possono tornare attuali e fare sbarcare il lunario meglio che di qualsiasi politica assistenziale. Possiamo testimoniare che il contatto con la natura e con gli animali, trasformarne i prodotti che ci offrono, è un’esperienza unica e speciale. Noi lo facciamo ogni giorno e siamo felici di vivere in un mondo migliore, seguendo il progetto della nostra vita che costruiamo in ogni istante semplicemente ascoltando il nostro sentire, le nostre emozioni. Alla ricerca di noi stessi attraverso l’esplorazione e il godimento della natura”.

Pubblicità